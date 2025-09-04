Polská D8 směřuje k českým hranicím. Chystá se napojení na D35

  17:14aktualizováno  17:14
Spolu s postupem polské rychlostní silnice S8 spojující Bělostok s Kladskem přes Varšavu k českým hranicím se začalo uvažovat o její napojení na rovněž rozestavěnou tuzemskou dálnici D35 v oblasti Boboszów/Dolní Lipka na Pardubicku. Zatím jde o velmi ranou fázi přípravy, kdy se uvažuje o nejvhodnějším trasování propojovací komunikace.

Průsek lesem Zábřežské vrchoviny pro připravovanou dálnici D35. Že zde stavba bude velice náročná svědčí i fakt, že pod vrchem Jahodnice se autostráda dostane až do výšky téměř 600 metrů nad mořem. (4. srpna 2025) | foto: Radek Latislav, MF DNES

„Prověřuje se cca pět variant v různých koridorech. Vždy jde o zcela novou stopu, protože stávající vedení silnice I/43 není výškově ani směrově slučitelné,“ uvedl ředitel odboru strategie na ministerstvu dopravy Luděk Sosna.

Růst kilometrů nových dálnic a rychlostních silnic u severního souseda zaskočil české silničáře u jiného přeshraničního spojení, konkrétně u dálnice D11. Zde stále ještě schází úsek od Jaroměře dále na sever. Trasa mezi Jaroměří a Trutnovem by se podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla mohla ideálně rozeběhnout už v letošním roce. Musí to ale povolit archeologové, kteří na trase budoucí dálnice provádí záchranný archeologický výzkum.

Naopak dálnice D35 je v současnosti z pohledu počtu kilometrů nejrozestavěnější dálniční stavbou ve střední Evropě. Letos by měly být hotové úseky Vysoké Mýto – Litomyšl a od Janova do Opatovce. Napřesrok by měly přibýt úsek z Ostrova do Vysokého Mýta a tunel Homole.

Část trasy, konkrétně pětatřicet kilometrů z Opatovce do Mohelnice, chce stát postavit formou PPP, tedy s použitím soukromého kapitálu. U těchto úseků je podle Mátla už vše připraveno a ŘSD zajistilo všechna povolení a výkup pozemků. Čeká se tak na ministerstvo dopravy, až vybere ve veřejné soutěži takzvaného koncesionáře. Ten výstavbu zafinancuje, uskuteční a následně bude komunikaci po předem určenou dobu provozovat. Stát mu tuto investici následně bude splácet formou takzvané platby za dostupnost.

