„Prověřuje se cca pět variant v různých koridorech. Vždy jde o zcela novou stopu, protože stávající vedení silnice I/43 není výškově ani směrově slučitelné,“ uvedl ředitel odboru strategie na ministerstvu dopravy Luděk Sosna.
Růst kilometrů nových dálnic a rychlostních silnic u severního souseda zaskočil české silničáře u jiného přeshraničního spojení, konkrétně u dálnice D11. Zde stále ještě schází úsek od Jaroměře dále na sever. Trasa mezi Jaroměří a Trutnovem by se podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla mohla ideálně rozeběhnout už v letošním roce. Musí to ale povolit archeologové, kteří na trase budoucí dálnice provádí záchranný archeologický výzkum.
Naopak dálnice D35 je v současnosti z pohledu počtu kilometrů nejrozestavěnější dálniční stavbou ve střední Evropě. Letos by měly být hotové úseky Vysoké Mýto – Litomyšl a od Janova do Opatovce. Napřesrok by měly přibýt úsek z Ostrova do Vysokého Mýta a tunel Homole.
Část trasy, konkrétně pětatřicet kilometrů z Opatovce do Mohelnice, chce stát postavit formou PPP, tedy s použitím soukromého kapitálu. U těchto úseků je podle Mátla už vše připraveno a ŘSD zajistilo všechna povolení a výkup pozemků. Čeká se tak na ministerstvo dopravy, až vybere ve veřejné soutěži takzvaného koncesionáře. Ten výstavbu zafinancuje, uskuteční a následně bude komunikaci po předem určenou dobu provozovat. Stát mu tuto investici následně bude splácet formou takzvané platby za dostupnost.