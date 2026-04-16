„Může hrozit nedostatek energií, na čemž teď intenzivně pracujeme a jako stát zabezpečujeme kde se dá plyn, pohonné hmoty a tak dále,“ uvedl Havlíček na setkání s předními českými developery. Kromě nákupu energií chce kabinet podle šéfa resortu, který se má transformovat na ministerstvo hospodářství, držet cenu energií úpravami regulovaných složek z plateb za energie.
Tomu vláda přikládá větší efekt než daňovým změnám, které se jako protiinflační opatření promítají později. „Pokud sáhneme do regulované složky, tak to hned každý z nás pocítí. Stát má vliv na cenu energií, u elektřiny dokonce z padesáti procent, což je ta regulovaná složka,“ uvedl Havlíček. Dodal že u elektřiny může stát regulovat cenu až do výše 70 miliard korun ročně. To ale neznamená, že vláda k takovéto výši regulace sáhne.
Podle části developerů už dnes ceny stavebních prací přestávají dávat ekonomický smysl. „Nebudeme do konce roku žádné nové stavby zahajovat. Musíme počkat na snížení cen, alespoň o deset procent,“ uvedla na setkání Lídrů developmentu výkonná ředitelka Central Group Michela Váňová.
Central Group zastavil výstavbu řady projektů už loni, kdy kritizoval zvýšení cen stavebních prací ve dvouletém horizontu o 27 procent. V současnosti tak firma působící na pražském trhu stopla výstavbu dvou tisíc bytů, které mají vyřízená všechna razítka a mohly by se okamžitě začít stavět.
Většina konkurenčních firem Central Group při stopce výstavby nenásledovala. „Nemyslím si, že v současné době můžeme spoléhat na to, že ceny stavebních prací dlouhodobě poklesnou. Spíše porostou. Zvýšené ceny promítneme do cen našich produktů,“ uzavřel výkonný ředitel JRD Jan Sadil.