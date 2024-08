Na pražský trh se dostalo rekordní množství bytů. Cena mírně klesla

Cena prodaných nových bytů v Praze v období od dubna do června činila zhruba 147 tisíc korun za čtvereční metr. To v meziročním srovnání shodného období podle dat společností Skanska, Trigema a Central Group představuje pokles o 2,6 procenta. Nabídková cena, tedy peníze, které za byt požaduje prodejce, přitom o zhruba tři procenta vzrostla na 156 tisíc korun. To bylo zhruba o 20 tisíc korun za čtvereční metr výše než u secondhandových bytů.

Na trh se ve druhém čtvrtletí dostalo 2 200 bytů, prodalo se 1 900 z nich. I počty prodejů se proti loňsku výrazně zvýšily, konkrétně o 90 procent.

Trend nadstandardního množství bytů nabízených v Praze zůstane pravděpodobně i v nejbližších obdobích. „Řada developerů využila slabších let 2022 a 2023 a posunuli se při přípravě projektů, ať už jde o povolovací proces, nebo o přípravu. Developeři mají projekty nachystané a budou je dodávat na trh,“ uvedl ředitel Skanska Residential Petr Michálek. Množství nabízených bytů v dalších čtvrtletích nicméně nedosáhne takových hodnot, jako v druhém kvartálu.

I tak se ale prodeje v hlavním městě ve srovnáním s loňskem výrazně zvýší. Letos developeři očekávají, že se v metropoli prodá kolem sedmi tisíc nových bytů, tedy o zhruba tři tisíce více. Další ochotu developerů nabízet vyšší počty bytů bude podle Marcel Sourala z Trigemy souviset s postoji České národní banky a tedy s výší úrokových sazeb u hypoték. Ty jsou pro lidi atraktivní ve chvíli, kdy začínají trojkou. To se teď děje jen velmi zřídka, menší banky hypotéky z 3,99 procenta nabízejí, jde ale o mimořádné nabídky spojené s celou řadou podmínek.

Ke třem procentům by se nicméně podle majitele Central Group Dušana Kunovského mohly hypotéky dostat na konci příštího roku. Právě výše hypotečních sazeb, které v roce 2022 povyskočily až trojnásobně, zapříčinila zamrznutí trhu. Poptávka po vlastním bydlení se nicméně neztratila, jen se odsunula a tito lidé se opět začínají po trhu s bydlením rozhlížet.