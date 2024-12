Řidičům se otevřel nový úsek D4. Cestu z Prahy do Písku zkrátí o desítky minut

„Zažívám druhý den velkou radost z toho, jak se daří rozvíjet dopravní infrastrukturu. V pondělí jsme měli možnost zahajovat stavbu důležitého úseku Pražského okruhu, dnes otevíráme důležitou stavbu pro dopravu v České republice. Čekají na to obyvatelé jižních Čech a je to důležité propojení České republiky do zahraničí,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.

Za zprovoznění stavby v termínu poděkoval nejen přítomnému současnému ministru dopravy Martinu Kupkovi, ale i jeho předchůdcům až k roku 2010, kdy práce na přípravě začaly.

Podle místopředsedy Poslanecké sněmovny a někdejšího šéfa dopravního resortu Karla Havlíčka byl přelomový rok 2021, kdy úřad prosadil výstavbu formou partnerství soukromého a veřejného kapitálu.“Tehdy se slíbilo, že to bude do konce roku 2024 postavené a já musím smeknout před všemi, kteří zde dnes jsou, že se to zvládlo naprosto profesionálně,“ uvedl Havlíček.

PPP projekt, kterým dostavba dvaatřiceti kilometrů D4 byla, znamená, že dosavadní výhradní investor, Ředitelství silnic a dálnic kompletně provedlo přípravu a výkupy pozemků a následně stavbu předalo konsorciu označovanému jako Via Salis.

Dokončením stavby a jejím předáním k využívání nyní startuje období, kdy bude Česko soukromníkovi platit za takzvanou dostupnost. Tedy za to, že dálnice bude v příštích pětadvaceti letech v bezvadném stavu a v provozu. To se týká nejen 32 nových kilometrů, ale i dalších 16 kilometrů mezi Příbrami a Pískem, které nově prošly rekonstrukcí a o které se rovněž bude Via Salis starat.

S první platbou už napřesrok počítá Státní fond dopravní infrastruktury. Konkrétně s miliardovou platbou za dostupnost a pětisetmilionovým bonusem za to, že zhotovitel stihl dálnici dokončit v termínu i přes to, že zpočátku stát nezajistil ve stanoveném termínu všechna stavební povolení. Celkem za nový dálniční úsek český stát konsorciu zaplatí 17,8 miliardy Kč.

Dostavba D4 Stavbaři zahájili práce 7. června 2021 a stavbu rozdělili do pěti úseků, které stavěli najednou. Firmy zároveň začaly modernizovat 16 kilometrů už zprovozněných částí. Po části nové dálnice se začalo jezdit letos 17. června. Na nové části dálnice D4 je 40 mostů s odlišnými konstrukcemi i účelem. Polovinu z nich tvoří přechody nebo podchody pro zvěř. Největší mostní stavbou je estakáda u obce Nerestce, která měří 420 metrů a vede přes silnici třetí třídy, polní cestu, údolí řeky Skalice a regionální železniční trať.

Otevření nového úseku dálnice do Písku je mimořádné i rozsahem kilometrů, který se jednorázově uvedl do provozu. Doposud se vždy šlo spíše „salámovou metodou“, kdy se délka jednotlivých projektovaných úseků pohybovala spíše v řádu jednotek kilometrů.

Kromě blížícího se data spuštění provozu zaujala stavba i množstvím kamer, které budou dohlížet na provoz, a které jsou potenciálně schopné odhalovat překročení rychlosti a jiné prohřešky proti pravidlům provozu.

V minulém týdnu tak po vlně kritiky ministerstvo dopravy upřesnilo, že rychlost bude vždy hlídat v každém směru dálnice vždy jen v jednom úseku. Ten se bude pokaždé měnit a šoféři na to budou dopředu upozorněni proměnlivými cedulemi.