„Správa železnic začne rekonstruovat strop odbavovací haly na pražském hlavním nádraží. Nyní hledá zhotovitele první etapy, jejíž zahájení se plánuje ještě v první polovině letošního roku. Stavbaři provedou nejen obnovu vodotěsné izolace stropu, ale také úpravy magistrály ve Wilsonově ulici, která vede přímo nad odbavovací halou,“ uvedla v tiskové zprávě Správa železnic. Náklady na rekonstrukci stropu a související práce odhadla na 300 milionů korun.
Předchozí návrh na odbourání části odbavovací haly a její nahrazení dřevěným zastřešením zastavil v roce 2023 Národní památkový ústav, když určil, že památková ochrana objektu se netýká jen secesní Fantovy budovy, ale i haly ze sedmdesátých let minulého století, kterou vytvořil tým architektů pod vedením Jana Bočana.
Správa železnic a pražský Institut pro plánování a rozvoj následně nechal studio přepracovat původní návrh tak, aby budoucí podoba Hlavního nádraží respektovala skutečnost, že takzvaná nová odbavovací hala zůstane. Po více než dvou letech se ale v tomto nepokročilo.
Aktuálně plánovaná rekonstrukce by měla být hotová v roce 2028. Kromě vyřešení problému se zatékáním má upravit i současnou podobu parkování autobusů před historickou budovou, vzniknout má i nový přechod, kterým se cestující dostanou do historické budovy přes magistrálu.
„Součástí stavby je také přemístění veřejného osvětlení. Prostor před Fantovou budovou oživí nově vysazené stromy, navíc se zlepší příchod na hlavní nádraží od Národního muzea,“ uvedla Správa železnic.