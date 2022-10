Inteligentní stavební materiál? Existuje a umí snížit uhlíkovou stopu

Beton patří mezi základní stavební materiály. Vzniká smícháním cementu, drobného a hrubého kameniva, vody a různých přísad a příměsí. Laik by řekl, že tento materiál nijak zásadně vylepšit nejde. Opak je ale pravdou. Důkazem je produktová řada udržitelného betonu Vertua od společnosti CEMEX. Verze Basic je k dispozici s emisemi sníženými až o 30 procent a Vertua® Plus s uhlíkovou stopou sníženou až o 50 procent. Vysoce ekologické konstrukční betony zohledňují schopnost betonu dodatečně tvrdnout.

Společnost CEMEX letos oznámila, že chce, aby do roku 2025 nízkouhlíkové cementové a betonové materiály tvořily více než polovinu všech prodejů.

„Cement a beton Vertua hrají důležitou roli ve stavebnictví při úsilí dosáhnout co nejnižší uhlíkové stopy. Uspokojí potřeby zákazníků prostřednictvím nízkouhlíkových výrobků, aniž by se jakkoli snížila jejich výkonnost. Přijetí nízkouhlíkových výrobků Vertua zákazníky je pro nás důležitým milníkem na naší cestě, jejímž cílem je stát se do roku 2050 společností s nulovými emisemi CO2,“ říká Milan Fenyk, vedoucí produktové technologie ve společnosti CEMEX.

Materiály pro novostavby i rekonstrukce

Beton Vertua není jediný udržitelný materiál, jež CEMEX nabízí. Další z produktů, speciální vodopropustná betonová směs Pervia, umožňuje srážkovou vodu uchovávat ve svém podloží. Je tak ideálním doplňkem k systému retencí a biotopů. „Na směsi zákazníci oceňují, že zabraňuje přímému odtoku povrchové vody do kanalizačního nebo říčního systému, které tak alespoň nejsou zahlceny, a nedochází ani k znečištění vodních toků,“ vysvětluje Milan Fenyk. Tato směs se rovněž používá při realizaci povrchových vrstev vozovek, parkovišť, chodníků a podobně.

Každá stavba má svá specifika. Důležitá je možnost si vybrat nejvhodnější materiál. Pokud například potřebujete vybudovat skutečně kvalitní, spolehlivou, a především funkční průmyslovou podlahu, má CEMEX v nabídce produkt Durbet. „Je pravda, že u Durbetu se musí postupovat při aplikaci trochu jinak. Zásadní je rychlost provádění. Nicméně povrch lze dále upravit leštěním nebo ho doplnit vsypovou směsí, která zvýší mechanickou odolnost podlahy. Specifické složení a použití prémiových plastifikátorů omezuje sedání kameniva a také má podstatný vliv na povrchové vylučování vody,“ upřesňuje Milan Fenyk.

Pokud pro změnu vyžadujete velmi lehký beton, je správnou volbou Poroflow. Ten nachází své uplatnění jak v novostavbách, tak při rekonstrukcích. Díky němu můžete snadno a rychle vyrovnat jakýkoliv podklad v podlahových systémech. Je možné ho použít bez ohledu na rozsah nerovností a nevadí mu ani instalační rozvody. CEMEX má v nabídce i moderní samozhutnitelné betony Compacton. Ty mají velmi tekutou konzistenci, která samovolně vyplní celý požadovaný objem. Výsledkem je dokonalá rovina a vysoká pevnost konstrukce.

Podlahy lité k dokonalosti

CEMEX přitom nenabízí jen beton. V sortimentu má také lité směsi a potěr, které nachází své uplatnění především při realizaci podlah. Pokud například potřebujete realizovat interiérovou anhydritovou podlahu, sáhněte po produktu AnhyLevel. Nejpoužívanější litý potěr vyniká především jednoduchým zpracováním. Díky vysoké tekutosti je aplikace snadná, bez nutnosti hutnění, vyztužování nebo rovnání.

Alternativou je Anhylevel Heat. U tohoto materiálu zákazníci oceňují extrémní tepelnou vodivost a vysokou pevnost v ohybu. Je vhodný pro nízkoenergetické stavby, kde si lidé nechávají s oblibou dělat podlahové vytápění. Bez obav se dá využít i na podlahy v patře, protože se jedná o tenkovrstvý anhydritový potěr, který minimálně zatěžuje stropní konstrukci, ale zároveň pohlcuje akustiku.

Tím řada Anhylevel stále nekončí. Ještě tenčí než předchozí jmenované je varianta Extranivel. Ten je ideální je pro aplikace v tloušťce vrstvy 10-30 mm, a dokonce má o 40 procent vyšší úroveň rozlivu oproti klasickému anhydritu Anhylevel.

Tam, kde se anhydritové potěry AnhyLevel nedají použít, například kvůli příliš vlhkému prostředí, najde uplatnění tekutý samonivelační cementový potěr CemLevel. Jeho unikátní receptura umožňuje podlahu realizovat skutečně rychle a může být podkladem pro všechny typy podlahových krytin. Ani podlahové topení není problém.