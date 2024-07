Nemůžeme ani zkolaudovat školu, říká o digitalizaci stavebního řízení starosta Židenic. „Dělala to parta ignorantů“

Lidovky.cz: Je nový systém opravdu tak velký problém?

Je. My nemůžeme ani zkolaudovat školu. Vyšší odborná škola se má 1. září otevřít v nových prostorách, ale v systému žádost o kolaudaci nelze ani odkliknout. Vůbec to nejde. Nikdo nám neumí poradit a nevíme, co dělat. Strávil jsem teď dva dny na stavebním úřadě – je to katastrofa. I hasiči se k tomu odmítají vyjádřit, protože podle zákona mohou jen přes portál – přes ten to ale nejde. Tak se zatím nebudou vyjadřovat k ničemu. Ministerstvu jsme říkali měsíce, že to bude problém a že je třeba to řešit. Nikdo na to ani nereagoval, jen se nám vysmáli.

Lidovky.cz: Komu „vám“?