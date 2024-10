Přístavní dělníci stávkují. Ochromili celé východní pobřeží USA

Pracovní smlouva mezi odborovým svazem International Longshoremen’s Association (ILA), který zastupuje 45 tisíc přístavních zaměstnanců, a skupinou zaměstnavatelů United States Maritime Alliance (USMX) vypršela v pondělí pozdě večer, napsala agentura Reuters.

Zaměstnavatelé uvedli, že odborům nabídl zvýšení mezd o polovinu a prodloužení stávající smlouvy. Nejmenovaný zdroj podle Reuters tvrdí, že takovou nabídku USMX už odborům předložil a ty ji odmítly.

Představitel odborů Harold Daggett požaduje ještě vyšší mzdy a zastavení automatizace terminálů.

Analytici společnosti JP Morgan odhadli, že přerušení dodávek zboží by stálo ekonomiku USA asi 5 miliard dolarů denně. Šlo by o první stávku odborů na celém pobřeží od roku 1977, která by ochromila polovinu americké námořní dopravy.

V přístavech hrozí, že zamrzne na sto tisíc kontejnerů a desítky lodí, které by nikdo nevyložil. Někteří maloobchodníci už se raději zásobili halloweenským a vánočním zbožím.

„Na přístupu do přístavů na východním pobřeží a pobřeží Mexického zálivu závisí zboží v hodnotě miliard dolarů – od potravin přes vozidla až po elektroniku,“ řekl generální ředitel Národní asociace výrobců Jay Timmons.

Prezidentka Americké obchodní komory Suzanne Clarková vyzvala prezidenta Joea Bidena, aby zasáhl. Bílý dům to však odmítl. Přitom stávka by mohla hrát roli v souboji o prezidentství mezi současnou viceprezidentkou Bidena Kamalou Harrisovou a republikánským kandidátem Donaldem Trumpem.