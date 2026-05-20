Dohoda na poslední chvíli. Samsung odvrátil osmnáctidenní stávku

Samsung je největším světovým výrobcem paměťových čipů a korejská vláda avizovala, že by se mohla do sporu vložit, pokud by hrozily vážné důsledky na ekonomiku. Přerušení práce v Samsungu ohrožovalo jak jihokorejské hospodářství, tak globální dodávky polovodičů.
Podle agentury Reuters společnost Samsung Electronics a její jihokorejská odborová organizace dosáhly ve středu předběžné dohody o mzdách. Odborový svaz uvedl, že se rozhodl přerušit generální stávku a předložit předběžnou dohodu ke schválení svým členům.
Hlasování se uskuteční od 23. do 28. května, vyplývá z webových stránek odborů.
Samsung dříve v prohlášení uvedl, že odborový svaz trval na nepřijatelných požadavcích, které zahrnovaly výši bonusů pro ztrátové části společnosti.
Akcie Samsungu za poslední rok zpevnily přibližně o 387 procent a od začátku letošního roku o 107 procent. Samsung se tak stal teprve druhou asijskou firmou, jejíž tržní kapitalizace dosáhla jednoho bilionu dolarů. První byla tchajwanská firma Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Ve středu akcie více než 1,5 procenta odepsaly a za týden ztratily asi 4,5 procenta.
Samsungu v prvním čtvrtletí zvýšil provozní zisk více než osminásobně na 57,2 bilionu wonů (793 miliard Kč). Čtvrtletní zisk tak překonal zisk za celý loňský rok, který činil 43,6 bilionu wonů. Tržby se zvýšily na rekordních 133,9 bilionu wonů.
Firma letos plánuje zvýšit investice do výzkumu a rozšíření výroby čipů o 22 procent na rekordních 110 bilionů wonů. Cílem je zaujmout vedoucí pozici v odvětví polovodičů pro umělou inteligenci.