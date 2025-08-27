Stavět a nezahltit město. Lodě jako řešení pro metropoli

Hlavní město Česka zažívá stavební boom. Od bytových komplexů přes dopravní projekty až po připravovanou filharmonii. S tím ale prudce roste i počet nákladních vozů v ulicích. Řešení, které by mohlo část pražské dopravy převzít, přitom už funguje v mnoha evropských městech: nákladní lodě.
Objem stavebních prací v Praze roste každým rokem. Zatímco v roce 2024 převažovaly velké infrastrukturní akce, letos je nejvíce vidět bytová výstavba. Rozvíjí se lokality jako nádraží Bubny, pokračuje výstavba metra D, zrekonstruoval se Barrandovský most a přibyly nové tramvajové tratě. Silný stavební ruch je nyní především ve Vysočanech, Stodůlkách, na Smíchově či v Karlíně, kde vznikají celé bloky bytových domů. Slabší je stále výstavba kanceláří, i tam se ale trh postupně probouzí.

Více staveb = více kamionů

Ruku v ruce se stavebním boomem přibývá nákladní dopravy. Kamiony zásobují stavby nejen přímo v Praze, ale zahlcují také dálniční přivaděče, zejména D7 a D8. Do města tudy proudí štěrkopísek, kamenivo, cement či popílek. Stejnými trasami se naopak vyváží stavební suť a výkopová zemina. Provoz tak zatěžuje nejen metropoli, ale i okolní regiony.

V zahraničí přitom část práce už dávno převzaly lodě. „V Kolíně nad Rýnem, ve Frankfurtu, ve Vídni, v Bruselu, Basileji nebo Paříži je zcela běžné využívat řeku pro přepravu velkoobjemových surovin. V Praze zatím lodě pravidelně zásobují jen betonárny na Rohanském ostrově a v Libni,“ říká Jakub Šimáček, ředitel společnosti TBG Metrostav.

Rozdíl je přitom markantní. Jedna loď uveze čtyřicetkrát více než kamion. „Potřebuje-li stavba 100 tisíc tun materiálu, může použít 100 lodí, anebo také osm tisíc náklaďáků. Náklaďáků, které poškozují silnice a zpomalují provoz nejen ve městech, ale i v jiných částech republiky,“ dodává Šimáček.

Nejen písek a beton

Praxe z Evropy ukazuje, že po řekách nemusí putovat jen písek nebo beton. Paříž dokázala zapojit lodní dopravu i do zásobování obchodů. Jeden z největších tamních maloobchodních řetězců vozí zboží po Seině v kontejnerech a vykládá ho na překladišti přímo v centru města. Odtud pokračuje k zákazníkům už jen v menších autech nebo na cargokolech. Podobný model by mohl fungovat i v Praze.

Pražská zkušenost už existuje

A potřeba hledat alternativy poroste. K tisícům bytů, které se staví dnes, brzy přibudou i velké veřejné projekty: dokončení linky metra D, vnitřní městský okruh, rekonstrukce Libeňského mostu či stavba Vltavské filharmonie. Každá z těchto staveb bude potřebovat obrovské množství materiálu – a zároveň vyprodukuje tuny výkopků.

Že to jde, ukazují i pražské zkušenosti. Lodě pomohly už při výstavbě metra, Strahovského tunelu, Blanky nebo čistírny odpadních vod. „Stejně jako v jiných evropských metropolích může být i v Praze nákladní lodní doprava plnohodnotnou součástí dopravního mixu. Řeka na to připravená je, teď už zbývá ji jen využít,“ uzavírá Šimáček.

