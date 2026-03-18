Exšéf České pošty Štěpán opustil záhy i Slovenskou poštu, píše se o alkoholu

  9:30
Letos v lednu odvolaný generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán odešel po několika týdnech i z vedení Slovenské pošty. Koncem ledna nastoupil na post šéfa pobočkové sítě Slovenské pošty, minulý týden se ale funkce vzdal, napsal portál Blesk.cz.
foto: ČTK

Z funkce Štěpán podle webu odešel sám. „Potvrzujeme, že pracovní poměr s Miroslavem Štěpánem byl ukončen. Stalo se tak na jeho vlastní žádost z osobních důvodů,“ sdělilo tiskové oddělení pošty. Štěpán se k důvodům svého odchodu nevyjádřil, podle Blesku ho ovšem policie přistihla za volantem se dvěma promile alkoholu.

Český ministr vnitra Lubomír Metnar Štěpána odvolal z čela České pošty 5. ledna, krátce po nástupu nové vlády. Důvodem byly podle ministra dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky pošty a rozdílná představa o vedení státního podniku. Štěpán byl od začátku března roku 2023 řízením České pošty pověřený, v roce 2024 vyhrál tendr na funkci generálního ředitele. Letos krátce po svém odvolání získal místo jednoho z ředitelů úseků Slovenské pošty.

„Miroslav Štěpán přijal nabídku Slovenské pošty a stal se ředitelem úseku pobočkové sítě. Společnost tak získala zkušeného manažera a respektovaného odborníka na poštovní služby. Jeho příchod vnímáme jako významnou odbornou posilu a příležitost úspěšně naplnit cíle transformace, stabilizovat poštu a posilnit důvěru zákazníků,“ citoval Slovenskou poštu 26. ledna server Živé.sk.

