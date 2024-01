Marvel, Tolkien, Fallout. Platformy lákají na klasiku i novinky, online premiér ale ubylo kvůli stávce scenáristů

Nabídka titulů na streamovacích platformách se průběžně mění, a to z různých důvodů. Rozhoduje divácká oblíbenost, ale také třeba konkurence. Když Disney spouštělo svou vlastní platformu Disney+, přišli konkurenti postupně o řadu titulů oblíbených sérií jako Hvězdné Války, animované tituly studia Pixar nebo oblíbené „hrdinské“ filmy a seriály světa Marvel.

Tituly se však v nabídce platforem střídají tak či tak. Nezvyklou změnu třeba prodělal v závěru loňského roku Netflix: zařadil do portfolia oblíbený seriál pro děti Tlapková patrola, ale zmizel z něj titul Tlapková patrola ve filmu.

Hledat za tím musíme snahu platforem maximalizovat své zisky. Nejde jim jen o to, aby daný titul přilákal co nejvíc diváků, kteří si zaplatí předplatné, ale i o to, aby tak činil efektivně. Proto platformy pravidelně vyhodnocují, zda se jim vyplatí nakupovat práva na přehrání toho či onoho filmu nebo seriálu.