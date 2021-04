Střelba do vlastní nohy? Navrhovaný zákaz českých piv by paradoxně poškodil hlavně ruské firmy

Moskva/Praha Češi nám vyhostili 18 pracovníků ambasády, my bychom na oplátku měli zakázat prodej jejich piva. Tak nějak reagoval podle úterních agenturních zpráv šéf ruského federálního projektu Střízlivé Rusko Sultan Chamzajev na kauzu kolem teroristického útoku ruských agentů na muniční sklad ve Vrběticích.

Chamzajev si ale neuvědomil, že dovoz piva z Česka tvoří jen mizivý zlomek tamní spotřeby. Konkrétně půl procenta. Mnohonásobně víc českého piva vaří v rámci udělených licencí místní ruské pivovary. Rusko by se tak říkajíc „střelilo do vlastní nohy“.



Je třeba ho zakázat

„V Rusku konzumujeme zhruba osm miliard litrů piva ročně. Jde také o určité procento českého piva. Je třeba ho zakázat, ať si ho konzumují sami. Pak se probudí, přijdou k rozumu a poučí se,“ uvedl mimo jiné Chamzajev v rozhovoru pro radio Hovoří Moskva.

Tomáš Maier, který přednáší na České zemědělské univerzitě Praha obor ekonomika pivovarnictví, spočítal na základě nejnovějších statistických dat, že vývoz piva z Česka do Ruska činil loni necelých 12 procent celkového českého pivního exportu, vyjádřeného v korunách (805 milionu korun oproti celkovým 6,9 miliardy). A v objemu tvořilo Rusko podíl přes devět procent celkového pivního exportu (465 tisíc hektolitrů z celkem pěti vyvezených milionů hektolitrů).

Jak poškodit vlastní firmy

„Dle zprávy pivovaru Kirin byla v roce 2019 ruská spotřeba piva 83,06 milionu hektolitrů, takže podíl českého dovozu na ruské spotřebě v onom roce byl 0,47 procenta. Pan Chamzajev asi zapomněl, že oproti reálnému dovozu piva z Česka se možná až desetinásobek českých značek vaří v Rusku v licenci,“ reaguje Maier na úmysly šéfa Střízlivého Ruska.

Zákaz českého piva by tedy postihl nejvíc ruské výrobce. Pokud by Chamzajev myslel svou vlasteneckou odvetu pouze jako zákaz dovážených českých značek, poškodil by svou zemi také. Největším nebo jedním z největších přímých exportérů piva z Česka do Ruska je totiž Tradiční pivovar v Rakovníku (Bakalář), který vlastní na Kypru registrovaná společnost Growthway Investments – mezinárodní skupina obchodníků s pivem v čele s ruským podnikatelem Andrejem Brajlovským.

Pivo do Ruska vyváží zhruba tři desítky pivovarů a distributorů. Z těch největších je ryze český jen Budějovický Budvar. Heineken je nizozemský, Pivovary Lobkowicz patří čínské společnosti, Plzeňský Prazdroj, jehož značka Kozel je absolutně největším licenčně vařeným pivem v ruských pivovarech, patří Japoncům.