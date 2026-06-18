Letní brigády jsou pro studenty oblíbenou možností, jak si vydělat. Pro studenty platí ale určitá omezení, kdy mohou pracovat a v jakém rozsahu. Co se týče daní a povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, záleží na typu smlouvy i na tom, zda student vyplnil a podepsat růžové prohlášení. Jak to funguje?
Kdy mohou studenti pracovat
Studenti, kteří nechtějí přijít o status studenta a výhody, které z něj plynou, mají při práci určitá omezení. Pozor by si na ně měli dát hlavně středoškoláci, případně starší žáci středních škol.
- V roce 2026 poprvé smí pracovat i žáci ve věku 14 let. Nesmí ale pracovat jindy než o hlavních letních prázdninách, víc než 35 hodin týdně a sedm hodin denně. Navíc musejí mít písemný souhlas rodičů.
|
Nově mohou na brigádu už děti od 14 let. Jejich zaměstnání má ale řadu omezení
- Studenti, kterým je 15 let a mají ukončenu povinnou školní docházku, smí pracovat i mimo hlavní prázdniny. Doba je omezená na maximálně osm hodin denně a 40 hodin týdně. Toto omezení platí do 18 let.
- Studenti, kteří ukončili studium na střední škole a budou po prázdninách pokračovat na vysoké či vyšší odborné škole, pracovat mohou a status studenta neztrácejí.
- Absolventi, kteří skončili střední a na další školu už nepůjdou, mají status studenta do konce prázdnin. Mohou o něj ale přijít, pokud se přihlásí na Úřad práce nebo začnou pracovat v rozsahu, kdy už musí odvádět pojištění. V těchto případech je lépe se informovat přímo na ČSSZ a u zdravotní pojišťovny.
|
Daňové přiznání 2026: Jak se liší online a papírové podání
Studenti pracují většinou na DPP
Letní brigády bývají většinou na dohodu. Možné jsou dva typy dohod, které se liší hlavně tím, kolik hodin se na ně smí odpracovat a od jakého výdělku se z nich odvádí zdravotní a sociální pojištění .
|
Opravdu studenti nemusejí platit zdravotní a důchodové pojištění?
- Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je limitovaná 20 hodinami práce týdně. Uzavírá se většinou tam, kde jde o dlouhodobější činnost pro jednoho zaměstnavatele. Kdo si na ní vydělá nanejvýš 4 499 korun za měsíc, zdravotní ani sociální pojištění neplatí. Kdo ale v některém měsíci tuto částku překročí, platí v tomto měsíci obě zmíněná pojištění, a to z celé hrubé mzdy, ne pouze z částky nad limit.
- Dohoda o provedení práce (DPP) je výhodnější pro časově omezené brigády, a to pro zaměstnance i zaměstnavatele. Má totiž vyšší limit měsíčního výdělku, do něhož se pojištění neplatí. Odvody se odvádějí až od 12 000 korun. I tato smlouva má ale svá omezení, lze na ni odpracovat nanejvýš 300 hodin za rok pro téhož zaměstnavatele. Tuto formu spolupráce nabízejí u brigád firmy nejčastěji.
„Právě typ smlouvy často rozhoduje o tom, zda se z výdělku odvádí pouze daň, nebo také sociální a zdravotní pojištění,“ upozorňuje Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.
Připomíná, že sice mnoho studentů automaticky předpokládá, že brigáda znamená nulové odvody, což dnes zdaleka neplatí ve všech situacích.
„Zejména při vyšších výdělcích nebo při souběhu více brigád může vzniknout povinnost odvádět pojištění stejně jako u běžného zaměstnání. Proto je dobré se ještě před podpisem smlouvy zajímat nejen o hodinovou sazbu, ale také o typ pracovního vztahu,“ doplňuje Kevorkyan.
Jak se daní práce studentů
Brigády na DPP nebo DPČ se daní stejně jako klasické zaměstnání. Daň z příjmů dělá 15 %, u vyšších výdělků 23 %. U studentů, kteří pracují v malém rozsahu, například jen v létě, většinou celou daň pokryje sleva na poplatníka. To znamená, že státu na dani nakonec neodvedou nic.
|
Daně 2026: Co za vás účetní neudělá. Rady pro zaměstnance, jak si snížit daň
Jak ale slevu uplatnit? Dříve mohli studenti uplatnit i studentskou slevu, ta je ale v současnosti už zrušená, a i když se jedná o jejím možném návratu, nyní ji uplatnit nelze. Co ale studenti – stejně jako ostatní pracovníci – mohou použít, je sleva na poplatníka.
Sleva na poplatníka a jak ji uplatnit
Sleva na poplatníka je v roce 2026 ročně 30 840 Kč ročně. Co to znamená? Zhruba to, že kdo si vydělá v roce 2026 jako zaměstnanec (za celý rok) méně než 205 600 Kč, daň neplatí. Sleva na dani ale není automatická, člověk o ni musí požádat. A právě tady nejvíc studentů chybuje.
Sleva na dani se dá uplatnit dvěma způsoby:
- růžovým prohlášením a
- daňovým přiznáním.
Růžový formulář: k čemu je a kdy ho vyplnit
Růžový formulář nebo také růžové prohlášení se oficiálně jmenuje prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a je to papír, díky němuž studenti často nemusejí platit daň z brigády vůbec.
„Právě díky tomuto dokumentu může zaměstnavatel uplatnit základní slevu na poplatníka už během roku. V praxi to často znamená, že studentovi není strhávána daň vůbec nebo jen v minimální výši,“ vysvětluje Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.
Růžový formulář lze mít v jednom měsíci podepsaný jen u jednoho zaměstnavatele. Kdo má brigád v jednom měsíci více, musí si vybrat jen jednoho z nich. Vyplatí se vybrat toho, od kterého se očekává nejvyšší výdělek (a tedy nejvyšší vypočtená daň). „Pokud student během léta střídá brigády nebo pracuje souběžně na více místech, měl by této administrativě věnovat zvýšenou pozornost,“ radí Jáčová.
Souběžně znamená ve stejném měsíci: kdo má smlouvu s jedním zaměstnavatelem v červenci a s jiným v srpnu, může podepsat prohlášení u obou. Kdo ale pracuje například od 1. do 14. července u jedné firmy a od 15. do 31. července má smlouvu s jinou firmou, může mít prohlášení podepsané jen u jedné z nich.
Výdělek z brigád, kde není podepsané růžové prohlášení, se daní ihned. Zaměstnavatel z nich strhne daň ve výši 15 % hrubé mzdy a na účet pak přijde částka snížená o daň.
|
Kam v létě na brigádu? U stánku se zmrzlinou se dají v Praze vydělat až 2 000 denně
Musejí studenti podávat daňové přiznání?
Jak upozorňuje Anna Kevorkyan z JenPráce, studenti si často myslí, že daňové přiznání se jich netýká, a tím přicházejí o nemalé částky z vrácení zaplacené daně. Mohou to být tisíce korun.
|
Dluh na zdravotním pojištění může přerůst v exekuci. Vše začíná malou chybičkou
Daňové přiznání se vyplatí podat tomu, kdo nepodepsal růžové prohlášení, nebo kdo měl více zaměstnavatelů současně, takže ho u všech podepsat ani nemohl.
Díky daňovému přiznání Finanční správa vrátí zaplacenou daň až do výše slevy na poplatníka. Podává se sice až v dalším roce, studenti by ale na něj měli myslet včas a buď si rovnou zažádat o potvrzení o odvedené dani, nebo si aspoň vzít kontakt na účetní firmy a o vydání potvrzení ji požádat, až to bude aktuální.
Kdy a jak studenti podávají daňové přiznání
- Daňové přiznání se podává vždy až v následujícím roce. Za rok 2026 to bude do 1. dubna 2027, případně (při podání elektronicky nebo přímo online) o měsíc později.
- Daňové přiznání se podává k místně příslušnému finančnímu úřadu, případně elektronicky přes oficiální aplikaci.
|
Daňové přiznání 2026: Jak se liší online a papírové podání
- Daňové přiznání si mohou podat studenti od 18 let sami. Za ty mladší ho musejí podat zákonní zástupci, tedy většinou rodiče.
- Pokud vznikne přeplatek na dani, Finanční správa ho vrátí do 30 dnů od konce lhůty pro podání daňového přiznání. Například při podání do 1. dubna bude přeplatek na účtě do 1. května. Při podání daňového přiznání elektronicky do 2. května přijdou peníze nejpozději na začátku června 2027.
|
Zálohy pro OSVČ se změní. Některým podnikatelům tak za pár dní vznikne přeplatek
Mohou si rodiče pracujícího studenta uplatnit slevu na dítě?
Speciální daňová sleva na studenta, jaká fungovala ještě před několika lety, je zrušená. Není vyloučeno, že se vrátí, zatím ji ale uplatnit nelze.
Rodiče studentů si mohou uplatňovat u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání slevu na dítě. Někdy mají obavy, zda brigádou potomka o tuto výhodu nepřijdou.
Brigáda ale takové riziko zpravidla nepřináší. „Rozhodující je především to, zda dítě stále splňuje podmínky soustavné přípravy na budoucí povolání, tedy například studuje střední nebo vysokou školu. Výše výdělku sama o sobě ve většině případů nehraje hlavní roli,“ uvádí ředitelka UOL Účetnictví Jáčová.
„Komplikace mohou nastat zejména při ukončení studia, přerušení školy nebo při přechodu mezi jednotlivými stupni vzdělávání. Právě zde bývá vhodné ověřit konkrétní situaci individuálně,“ radí Jáčová.
Nejrizikovějším obdobím je z pohledu daní a také odvodů na sociální a zdravotní pojištění doba po maturitě, kdy absolvent již dál nebude studovat. Problematické mohou být také obory vyšších odborných škol, které končí absolutoriem v lednu. U nich na rozdíl od ukončení vysokoškolského studia neplatí „ochranná lhůta“ pro status studenta do konce následujícího měsíce.
|
Změny v letních brigádách 2026: Co by měl vědět každý, kdo si chce přivydělat?
Zdravotní a sociální pojištění u brigád
U dohod DPP a DPČ platí limity výdělku, do kterých se neodvádí zdravotní a sociální pojištění. Jde o výdělek za měsíc. Dohody uzavřené u stejného zaměstnavatele se pro tyto účely sčítají, dohody u různých zaměstnavatelů ne. Ani kdyby byly uzavřené na stejné období.
- Dohoda o provedení práce: dosažení výdělku 12 000 korun zakládá povinnou účast na zdravotním a sociálním pojištění. (Výdělek 11 999 tuto povinnost ještě nezakládá.)
- Dohoda o pracovní činnosti: dosažení výdělku 4 500 korun zakládá povinnou účast na zdravotním a sociálním pojištění. (Výdělek 4 499 Kč tuto povinnost ještě nezakládá.)
- Dohoda o provedení práce v zemědělství ve výhodnějším režimu: letos poprvé mohou být pro některé práce v zemědělství použity jiné DPP, které sice mají limit pro pojištění také 12 000 korun, ale do určitého výdělku jsou osvobozeny od sociálního pojistného. Limit 12 000 tak platí jen pro zdravotní pojištění. Sociální pojištění nad tuto částku odvádí sice zaměstnavatel dál, ale brigádník ho neplatí. Platil by ho až při výdělku nad 48 500 Kč za měsíc.