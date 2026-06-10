Kdo studuje na české střední či vysoké škole v prezenční formě studia, má status studenta, který přináší řadu výhod. Studentská sleva na dani už sice nefunguje (i když se možná vrátí), pořád jsou tu ale výhody v placení zdravotního pojištění. A jak je to s tím důchodovým?
Musejí si studenti platit pojištění?
Záleží na tom, o jaké pojištění jde.
- U zdravotního pojištění platí základní pravidlo, že na studenty do 26 let pohlíží zákon jako na nezaopatřené děti. Zdravotní pojištění za ně tedy platí stát.
- Jinak je tomu u důchodového pojištění. Studenti si ho platit mohou, ale nemusejí. Zákon jim to nenakazuje, musejí ale přijmout důsledky, které z neplacení plynou a které málokdo zná.
Zatímco v minulosti platilo, že studium se započítává do důchodu, od roku 2010 to tak není. Jedinou výjimku mají studenti postgraduálního studia. U doktorandů se doba studia za určitých podmínek započítává jako tak zvaná náhradní doba pojištění.
Kdo je student?
Pro účely pojištění není podstatné jen to, zda člověk studuje. Rozhodující je, zda má status studenta.
Ten zpravidla vzniká při prezenčním studiu střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Status studenta může za určitých okolností trvat i po ukončení školy, například v období mezi maturitou a nástupem na vysokou školu.
Zdravotní pojišťovny navíc pracují s pojmem nezaopatřené dítě. Za nezaopatřené dítě platí zdravotní pojištění stát. Nezaopatřeným dítětem přestane být člověk ve 26 letech, ať už v té době studuje nebo ne.
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Co se mění ve 26 letech?
Den 26. narozenin je důležitým milníkem hlavně z pohledu zdravotního pojištění. Dosažením tohoto věku přichází většina studujících o výhodu, že za ně pojištění platí stát. Stávají se z pohledu zákona osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP) a zdravotní pojištění si musejí platit sami.
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Měsíční platba zdravotního pojištění pro OBZP je 3 024 korun, tedy aspoň v roce 2026. Rok od roku se zvyšuje.
Výjimku z placení pojištění mají pouze doktorandi.
Jak je to s pojištěním u doktorandů?
Zatímco dříve si doktorandi museli platit zdravotní pojištění sami, v současnosti za ně zdravotní pojištění platí stát. Musí ale splnit tyto podmínky:
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- Studovat první doktorský program,
- studovat prezenčně,
- musí jít o postgraduální program na vysoké škole v České republice,
- studium nepřesáhne standardní dobu,
- doktorandi nejsou zároveň osoby výdělečně činné (OSVČ) nebo zaměstnanci.
Co se týče důchodového pojištění, doktorandi si ho – stejně jako ostatní studenti – platit nemusí. Rozdíl je ale v tom, co se stane, když si ho neplatí. Zatímco ostatní druhy studia se od roku 2010 nezapočítávají do důchodu, doktorské studium ano, a to jako tak zvaná náhradní doba pojištění.
Zákon o důchodovém pojištění ale stanoví v § 5 odst. 2 písm. i) ještě jednu podmínku pro to, aby byla doba doktorského studia započítána jako náhradní. Musí být úspěšně dokončeno.
Dodejme ještě, že totéž platí i pro některé programy v zahraničí. „Za tuto dobu studia se považuje také studium v doktorském studijním programu uskutečňované v cizině, pokud je podle rozhodnutí ministerstva školství postaveno na roveň tomuto studiu na vysoké škole v České republice,“ uvádí zákon.
Kdo platí důchodové pojištění u studentů?
Krátká odpověď zní: nikdo. Na rozdíl od zdravotního pojištění u důchodového není nutné, aby byl u každého člověka v každou chvíli stanoven plátce pojištění.
Studenti si tak důchodové pojištění platí jen v případě, že si vydělávají, anebo se k tomu přihlásí dobrovolně. Při práci pro zaměstnavatele, ať už jde o pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ), se o odvod důchodového pojištění stará zaměstnavatel.
U dohod navíc existuje limit, do něhož se odvody neplatí. U dohody o provedení práce je to 12 000 korun, u dohody o pracovní činnosti 4 500 korun. (Pozor, tyto částky se mohou měnit, uvedené limity platí pro rok 2026). Kdo nedosáhne limitu a pojištění neplatí, doba práce se mu do důchodu nezapočítává.
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Jak se do důchodu počítá studium? Někomu částečně, jinému vůbec
Druhou možností, jak se stát plátcem důchodového pojištění, je tak zvaná dobrovolná účast. Znamená to, že student se přihlásí na územní správě sociálního pojištění a začne platit stanovenou minimální částku. V roce 2026 je to 3 428 korun.
„Za dobu přede dnem podání přihlášky k dobrovolnému důchodovému pojištění je účast možná bez omezení, nejdříve však od 1. 1. 1996. Obvykle tento typ dobrovolné účasti na důchodovém pojištění hradí pojištěnci, jejichž studia překročila dobu 6 let po dosažení jejich 18. roku věku, resp. doba jejich studia není s ohledem na právní úpravu hodnocena jako doba důchodového pojištění (studium po 31. 12. 2009),“ vysvětluje mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jitka Drmlová.
V každém případě se doba, kdy student hradil pojištění, ať už z výdělku nebo díky dobrovolné účasti, počítá do důchodu.
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Kdo platí studentům zdravotní pojištění o prázdninách?
Záleží na tom, zda studium již ukončili nebo po prázdninách pokračují na stejné škole. V druhém případě zůstává plátcem stát, v prvním je situace o něco složitější.
V zásadě platí, že pokud student mění školu nebo přestupuje na vyšší stupeň, pojištění za něj stát také platí, ale maximálně po dobu třech měsíce. Typickou situací bývá doba mezi maturitou a nástupem na vysokou školu.
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Kdo platí zdravotní pojištění čerstvým absolventům?
Platí ho stát, pokaždé ale jinak dlouhou dobu. Rozhodující je, zda má za sebou člověk střední školu nebo vysokou. VOŠ se z hlediska zákona řadí mezi školy střední.
- Střední škola a poslední prázdniny: Při ukončení střední školy platí stát zdravotní pojištění ještě celé prázdniny, tedy až do 31. srpna. Poté si musí zdravotní pojištění řešit už absolvent sám.
„Absolvent střední školy, který po skončení prázdnin nenastoupí do zaměstnání, nezačne podnikat, ani není v evidenci uchazečů o zaměstnání a zároveň za něj z jiného důvodu nehradí pojistné stát (např. pobírání rodičovského příspěvku, invalidní důchod), se od září stává osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP) a má povinnost se do této kategorie přihlásit u své zdravotní pojišťovny a začít si zdravotní pojištění hradit sám,“ upozorňuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
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- Měsíc „k dobru“ u absolventů VŠ: Při ukončení studia na vysoké škole už stát neplatí zdravotní pojištění za absolventa po celé prázdniny, ale aspoň do konce měsíce, který následuje po měsíci, kdy ukončil studium.
„Pokud tedy například složí poslední státní zkoušku 10. června, stát za něj hradí zdravotní pojištění za celý červen a červenec,“ uvádí Plívová. Od 1. srpna si absolvent musí sehnat práci, začít podnikat, zaregistrovat se na úřadě práce nebo se nahlásit pojišťovně jako OBZP a platit si pojistné ze svého.
Odvody při letních brigádách a dalších výdělcích studentů
Studenti mohou během studia také pracovat. S tím už jim může vzniknout povinnost platit si pojištění, ať už zdravotní, nebo důchodové. U toho zdravotního zůstává plátcem stát, student ale může platit i poměrnou částku podle svého výdělku.
Z dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti se do určitých limitů pojištění neodvádí, což platí pro všechny pracovníky, nejen pro studenty. Povinné odvody jsou až od částek od 12 000 korun za měsíc na DPP a 4 500 korun na DPČ. V roce 2026 začala navíc platit výjimka pro DPP u některých brigád v zemědělství , která dopadá i na studenty.
Odvody na pojistné plynou také z pracovního poměru, kde se o jejich zaplacení stará zaměstnavatel.
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Student jako OSVČ
Pokud je student zároveň osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), musí si na odvody myslet sám.
Podnikání při studiu je vedlejší samostatná výdělečná činnost, a tak se první rok neplatí zálohy vůbec. Následující rok student podá přehled OSVČ a platby pojistného se mu vypočítají ze skutečných zisků.
Poté už zdravotní pojištění platí, ale jen podle zisků, neplatí pro něj minimální částka (protože pojištění stále hradí i stát). Důchodové pojištění se také počítá podle zisků, ovšem s tím, že pokud není dosažena rozhodná částka, zálohy se ani v dalším roce platit nemusejí. Tato doba se ale nezapočte do důchodu.
Rozhodná částka pro důchodové pojištění v roce 2026 je 117 521 Kč. Je stanovena pro rok, tedy pro celých 12 měsíců. V případě, že je vedlejší samostatná činnost vykonávána jen po část roku, bere se za rozhodnou částku jen poměrná část z 117 521 korun.