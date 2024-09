Nezvládnutá digitalizace způsobuje až paniku, zaznělo na stavebním summitu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Jak na trhu působíme třicet let, tak doufáme v nejlepší a připravujeme se na nejhorší. Absolutně nejhorší pro byznys je ale nejistota,“ dodal Kunovský.

Jako další problémy zmínil přeregulovanost v oblasti výstavby či nefunkční státní programy na podporu bydlení. „Kontribuce investorů a plánovací smlouvy musí být spravedlivě vyvážené. Nejvíc na každém bytu vydělává stát, nikoli developer,“ dodal šéf Central Group.

Praze podle něj chybí celoměstská koncepce výstavby a financování nových škol a nutné jsou také úpravy zastaralého územního plánu. „Stavebnictví je v hluboké krizi, cestou ven je výrazné snížení cen stavebních dodávek, jinak se nevyplatí zahajovat nové stavby. Stavebnictví upadá do hlubší krize, trpí byty a kanceláře, vše je taženo jen inženýrskými stavbami z veřejných zakázek,“ shrnul Kunovský.

Nový stavební zákon i digitalizace jsou klíčové pro řešení nejpalčivějšího problému, kterým je extrémně zdlouhavé a komplikované povolování staveb. To v průzkumu označilo jako největší překážku stavebního rozvoje 45,1 procenta dotázaných.

Podle předsedy české komory architektů Jana Kasla je v současné situaci dobře, že současná vláda odmítla původní myšlenku na sdružení úředníků ze stavebních úřadů v jednotlivých obcích do jednotného centrálního stavebního úřadu. „Jestli to dnes nefunguje, tak s přesunem všech zaměstnanců by to nefungovalo vůbec,“ uvedl Kasl. Ten zároveň apeloval na to, aby stát na dostupné bydlení vynakládal více peněz.

Na rozpor mezi penězi směřujícími na výstavbu silnic a železnic a na druhé straně na výstavbu bytů pro dostupné nájemní bydlení poukázal i Kunovský. Zatímco na první takzvané liniové stavby posílá stát z rozpočtu 117 miliard korun, na byty pouhou miliardu.

Ceny stavebních prací se podle prezidenta stavební firmy Skanska pro střední Evropu Michala Jurka vracet nebudou. Není pro to totiž prostor. V první řade platí, že cena lidské práce klesat nebude. Přestože u některý některých materiálů mohou ceny krátkodobě klesat, hlavní materiály ale určitě ne. „Kamenivo nám dochází, žádné nové zdroje neobjevujeme a nemáme. Stroje jsou dražší. Žene se na nás Green Deal, stroje mají být elektrické, nebo na vodík. To vše je mnohem dražší než diesel,“ dodal Jurka.

Partnerem summitu je společnost Central Group zastoupená předsedou představenstva Dušanem Kunovským a KPMG. Pozvání obdržel rovněž prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček či předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Summit se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, hlavního města Prahy, IPR Praha, Svazu měst a obcí a České komory architektů.

Po obědě pak na dopolední část naváže Summit dostupného bydlení věnovaný prognózám bytového trhu, srovnání se zahraničím a příkladům úspěšných a neúspěšných opatření bytové politiky. Generálním partnerem summitu je Dostupné Bydlení České Spořitelny.