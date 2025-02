Reklamy Super Bowlu se odklonily od diverzity a inkluze, ceny lámaly rekordy

V reklamě pivovarnického koncernu AB InBev na značku Budweiser se například vrátilo věhlasné pracovní plemeno koňů clydesdale. Podle pivovaru reklama oslavuje odvahu a odhodlání amerického ducha. Pro značku jde o návrat k tradici.

Poté, co marketingové oddělení v dubnu roku 2023 přizvalo ke spolupráci na kampani trans osobu, miliony tradičních zákazníků se od „své“ značky Bud Light distancovaly a přestaly pivo kupovat.

„Letos rozhodně vidíme, že Budweiser hraje na jistotu. Všichni milují koně clydesdale,“ uvedl Charles R. Taylor, který je profesorem marketingu a autorem knihy o reklamách na Super Bowl.

Ve dvouminutovém spotu na vozy Jeep z koncernu Stellantis plném vlastenecké symboliky si zahrál Harrison Ford. Dvouminutový film s názvem „Návod k obsluze“ režíroval James Mangold (Bob Dylan: Úplně neznámý, Indiana Jones a nástroj osudu) vsadil spíše pomalu vyprávěný na příběh nežli na klipovitost.

„Velmi úzce jsme spolupracovali na vytvoření intimního filmu, který by vynikal svým klidem, což je do značné míry opak toho, co diváci očekávají od reklamních spotů na Super Bowlu,“ řekl Olivier Francois, globální šéf společnosti Stellantis, která je vlastníkem Jeepu.

„Nejposvátnější věcí v životě není cesta, ale svoboda si ji vybrat,“ říká Ford v reklamě.

Poprvé vůbec se na Super Bowlu letos představila společnost OpenAI, která stojí za jazykovým modelem s prvky umělé inteligence (AI) ChatGPT.

Americký Nike letos představil ambiciózní a nákladnou reklamu svým obsazením, ale jednoduchou, co se týče konceptu. Do kamery se dívá celá plejáda sportovkyň jako americká sprinterka Sha’Carri Richardsonová, basketbalistka Caitlin Clarková anebo tenistka Aryna Sabalenková. Reklama vyzývá, aby se ženy nenaslouchaly zažitým očekáváním a stereotypům a dokázaly pravý opak.

Málokterá celebrita vzbuzuje tolik všeobecné přízně jako švýcarská tenisová legenda Roger Federer. V nové reklamě na sportovní značku On se k němu tentokrát připojil i Elmo, populární muppet Jima Hansona ze seriálu Sesame Street. Elmo se Federera ptá, proč má na teniskách QN místo ON, tenista mu to vtipně a trpělivě vysvětluje.

Federer v roce 2019 investoval do švýcarské značky On Running a stal se jejím ambasadorem. Značka v posledních letech získala značnou popularitu nejenom na tenisových kurtech, ale také mimo ně.

„Prostě jsme se dali dohromady. Původně jsem se s kluky chtěl jen setkat a poslechnout si jejich švýcarský příběh o úspěchu,“ popsal dříve Federer spolupráci s rostoucím a stále úspěšnějším brandem. „Teď tuhle značku rád podporuji a jsem tohoto příběhu součástí,“ dodal.

Poprvé v historii sledoval finále Super Bowlu úřadující prezident Spojených států přímo na stadionu. Donald Trump zavítal i na hřiště, fotil se a užíval si atmosféru.

Podle CNN dorazila i řada dalších, například americký hudebník Jay-Z, herec Kevin Coster či britský zpěvák a skladatel Paul McCartney. Nechyběla stejně jako loni zpěvačka a skladatelka Taylor Swiftová, která je přítelkyní hráče Trevise Kelceho z týmu Kansas City Chiefs.

Tým Philadelphia Eagles porazil favorita a obhájce titulu Kansas City Chiefs poměrem 40:22.