Když ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka obhajoval novou superdávku, argumentoval hlavně snížením byrokracie a spravedlivějším rozdělování státní pomoci. Dávka, kterou stát začne vyplácet v roce 2026, nahradí čtyři dosavadní příspěvky, o které zájemci museli žádat o každý zvlášť: příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Spravedlnost mají zajistit nová kritéria pro získání či výši dávky: majetkový test, zhodnocení pracovní aktivity členů domácnosti a posílání dětí do školy.
|
Úřad práce obdržel tisíce žádostí o novou superdávku, někde se tvořily fronty
Právě majetkový test se stal při vzniku zákona nejkritizovanějším bodem superdávky. Má několik částí. Úředníky zajímá vlastnictví nemovitostí, aut a výše úspor. Poslední jmenovanou položku chtěli zákonodárci zjišťovat přímo u bank, které by poskytly údaje o účtech a pohybech na účtech žadatelů o superdávku. Tento záměr se ale dočkal ostré kritiky ze strany Nejvyššího soudu i České národní banky.
„Jde o zcela nepřípustné prolomení bankovního tajemství. Dané ustanovení je nutno ze zákona vypustit, a to nehledě na to, že je tato praxe uplatňována u některých dávek i v současné době,“ uvedl již dříve poradce trestního kolegia Nejvyššího soudu Kamil Kalvoda. A silně negativní stanovisko vyjádřila v připomínkovém řízení i Česká národní banka.
|
Superdávku drtí Nejvyšší soud i ČNB, kritizují majetkový test: „Jde o prolomení bankovního tajemství“
Jak to nakonec dopadlo a co po vás Úřad práce může chtít, když žádáte o superdávku?
Co je majetkový test u superdávky?
Při majetkovém testu úředníci zjišťují, jaké jsou majetkové poměry u žadatelů o superdávku. Domácnost, respektive její dospělí členové, mohou vlastnit jen omezené množství nemovitostí a aut a mít úspory pouze pod daný limit.
Nemovitosti
Domácnost může vlastnit nanejvýš dvě stavby pro bydlení, přičemž v jedné z nich musí bydlet. Druhou smí vlastnit nejvýše tři roky, jinak nárok na dávku zanikne.
Vozidla
Počet osobních aut je omezen počtem dospělých lidí v domácnosti. Každý může mít nanejvýš jedno. „Nepočítají se motorky, traktory ani automobily vlastněné leasingovou agenturou nebo bankou,“ doplnila mluvčí Úřadu práce Kateřina Pavlíková.
Úspory
A jak je to s úsporami? V jednočlenné domácnosti je limit 200 tisíc korun, za každého dalšího člena se k němu připočítává 50 tisíc. Od pěti členů výš se už limit nezvyšuje. „Do úspor se nepočítají produkty spoření na stáří, stavební spoření se státním příspěvkem, veřejné sbírky a prostředky z veřejných sbírek,“ sdělila redakci Pavlíková.
|Jeden člověk
|200 000
|Dva lidé
|250 000
|Tři lidé
|300 000
|Čtyři lidé
|350 000
|Pět lidí
|400 000
Úřad se ptá: Kolik máte na účtu?
Když neprojdete majetkovým testem, superdávku nedostanete. Jak tedy úředníkům doložit, co máte a nemáte?
V první řadě svým čestným slovem, přesněji řečeno písemným prohlášením. „Klíčové je čestné prohlášení, ve kterém žadatelé potvrzují své majetkové poměry a musí splňovat podmínky zákona,“ uvedla mluvčí. Úředníci se s prohlášením mohou, ale nemusí spokojit. Zákon jim umožňuje dotázat se na některé údaje přímo bank – ne ale na pohyby na účtu, čili na to, za co utrácíte, ale jen na výsledný stav. „V souvislosti se zavedením nové ‚superdávky‘ máme zákonnou povinnost oznámit Úřadu práce výši zůstatku na účtech žadatele o ‚superdávku‘,“ řekl redakci mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Dodal, že zatím banka žádnou takovou žádost z úřadu neeviduje. Není to překvapivé, žádosti o superdávku úředníci přijímají od 1. října. Podle Hrubého banka očekává, že počet žádostí poroste s blížícím se koncem roku.
|
Superdávka pro domácnosti. Jak funguje, pro koho je a jak o ni zažádat?
Také v dalších oslovených finančních institucích potvrdili, že jsou na předávání informací o klientech Úřadu práce připraveni. Například AirBank zatím také žádosti neeviduje. Mluvčí Komerční banky Šárka Nevoralová doplnila, že dosud banka evidovala nižší desítky žádostí měsíčně. Zjišťování majetkových poměrů se ale do současnosti týkalo jen žadatelů o doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí, zatímco s novou superdávkou to budou i lidé, kteří pobírali příspěvek na bydlení či přídavek na dítě.
Co když něco zatajím?
Zda budou úředníci podávat dotazy bankám u všech žadatelů o superdávku, nebo jen u vytipovaných případů, mluvčí nesdělila. Podle dřívějšího vyjádření vrchní ředitelky sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Ivy Merhautové to spíše vypadá na druhou možnost. „Plošně to zjišťovat nebudeme, ale budou kontroly – což je standardní,“ uvedla .
|
Kvůli „superdávce“ prověří úřad práce účty celé rodině. Co bude test majetku obnášet?
Úřad práce se může na majetek žadatelů dotazovat nejen u bank, ale i v dalších registrech – pro nemovitosti a vozidla. „Pokud by se zjistilo záměrně nebo i náhodné porušení podmínek a uvedení nepravdivých informací, budeme to s klienty řešit následnými kroky,“ sdělila Pavlíková.
Vznik novely a zejména majetkový test, který umožňuje, provázela široká diskuze o bankovním tajemství. Není zcela nedotknutelné, už nyní banky za určitých okolností sdělují informace o účtech například policii nebo insolvenčním správcům. Co ale žádný test nezjistí, jsou úspory, které mohou mít lidé mimo bankovní domy. Poukázal na to poslanec Aleš Juchelka, podle něhož je majetkový test nejslabším článkem celé superdávky a „skutečně bude vést ke kreativitě lidí.“