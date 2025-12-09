Superdávka neboli sjednocená dávka státní sociální pomoci se začne vyplácet od ledna 2026. Ale jen těm, kdo žádný ze čtyř příspěvků dosud nepobírali nebo si o něj zažádali až po 1. lednu 2026. Pro lidi, kteří už nyní některý z příspěvků pobírají, platí trochu jiná, „měkčí“ pravidla. Aspoň ze začátku.
Důvodem, proč můžete současný příspěvek dostávat i v lednu, únoru , březnu a dubnu, je takzvané přechodné období. V něm úředníci přezkoumávají došlé žádosti, stávajícím klientům ale ještě několik měsíců vyplácejí peníze ve staré výši.
Kdo příspěvek pobírá už nyní a zažádá si o novou superdávku do 31. prosince 2025, bude na tom jinak než nový zájemce nebo ten, kdo lhůtu promešká a žádost podá po 1. lednu 2026. Kdo bude pobírat starý příspěvek a kdo novou superdávku? A jak dlouho budou vypláceny peníze ještě ve staré výši? Základní informace najdete přehledně v následující tabulce:
|Klient
|Žádost o superdávku
|Leden- duben 2026
|Od května 2026
|Stávající klient (pobírá některý se 4 příspěvků)
|žádost podaná do 31.12.2025
|Pobírá staré příspěvky.
|Pobírá novou superdávku, pokud na ni vznikl nárok.
|žádost podaná po 1.1.2026
|Pobírá superdávku, pokud na ni má nárok
|Nadále pobírá superdávku.
|Nový klient
|žádost podaná po 1.1. 2026
|Pobírá superdávku, pokud na ni má nárok.
|Nadále pobírá superdávku.
Proč si požádat o superdávku do 31. prosince 2025?
Kritéria pro novou superdávku jsou přísnější než pro stávající čtyři příspěvky. Mnoha lidem se proto může stát, že zatímco na „starý“ příspěvek měli nárok, na novou superdávku ho mít nebudou. Kdo ale bere některý z příspěvků nyní, může ho dostávat ještě několik měsíců po Novém roce. Důvodem je tak zvané přechodné období, během kterého budou úředníci sice už posuzovat žádosti o novou superdávku, zároveň ale Úřad práce bude posílat příspěvky ve „staré“ výši těm, kteří je pobírali v roce 2025 a do 31. prosince 2025 si zažádali o superdávku.
Pokud se však tito stávající klienti s žádostí opozdí a na úřad ji pošlou až po 1. lednu 2026, může se stát, že nová kritéria splňovat nebudou, a tím pádem pomoc od státu nedostanou – a to ani v přechodném období.
Kdy je přechodné období?
Nový zákon o jednotné dávce státní sociální pomoci má rozdělenou účinnost. Od 1. října 2025 si už nelze požádat o starou dávku, ale jen o novou superdávku. Vyplácejí se ale zatím jen staré příspěvky, a to až do konce roku 2025. Od 1. ledna 2026 začíná období, kdy někdo bude dostávat již novou superdávku, někdo starý příspěvek. A někdo nic, když si nepožádá včas a nová kritéria nesplní.
V přechodném období budou stávající klienti, kteří žádost podali včas, dostávat starý příspěvek, a to v lednu, únoru, březnu a dubnu. Ti, kteří jsou noví nebo žádost podali pozdě, budou v uvedených měsících dostávat už novou superdávku, pokud tedy na ni budou mít nárok.
A od května už se žádné staré příspěvky vyplácet nebudou, a to nikomu.
Přechodné období tak trvá od ledna do května 2026.
Co když žádost nestihnu?
Kdo nestihne požádat o superdávku do konce roku 2026, může žádost podat později. Bude ale posuzovaná podle nových kritérií a není vyloučeno, že zájemce o superdávku na ni nedosáhne. Pravidla se totiž mění velmi výrazně. Největším kamenem úrazu pro mnohé žadatele bude patrně tak zvaný majetkový test. Ten znemožňuje přiřknout dávku tomu, kdo má na účtě více než 200 tisíc korun. Pro vícečlennou domácnost jsou limity o něco vyšší, zvedají se ale jen o 50 tisíc na osobu a u částky 400 000 končí. Podrobnosti o majetkovém testu najdete v našem dřívějším článku.
Jak požádat o superdávku do 31. 12. 2025?
Nejpohodlnější možností je využít portál MPSV Jenda nebo aplikaci Jenda. Tu si můžete stáhnout pro iPhone v AppStoru nebo v Google Play pro Android. K přihlášení budete potřebovat prokázat svoji identitu. K tomu vám může posloužit: mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, bankovní identita a některé další prostředky Identity občana.
Jenda vás provede podáním žádosti krok za krokem. Obsahuje vysvětlivky, poradí, co máte vyplnit a co doložit. Ministerstvo práce připravilo také soubor návodných videí, které vám mohou pomoci se v Jendovi zorientovat.
O superdávku si můžete požádat také na úřadě práce, pod který spadáte. Je dobré si předem rezervovat termín, abyste nemuseli čekat. Při osobní návštěvě jste samozřejmě vázaní úředními hodinami a také počtem žadatelů, kteří jsou před vámi. Proto tento způsob podání žádosti na poslední chvíli nedoporučujeme.
Pokud se k němu přesto odhodláte, měli byste vědět:
- Úřady práce mají o vánočních svátcích a také 31. prosince 2025 zavřeno. Naopak ve všední dny od 1. prosince do Vánoc platí rozšířené úřední hodiny.
- 29. a 30. prosince (v pondělí a úterý) fungují úřady práce v klasických úředních hodinách. Tyto dva dny jsou tedy poslední, kdy si můžete podat žádost osobně do konce roku.
- 31. prosince a také 1. ledna 2026 budou úřady zavřené.
Teoreticky je možné si o superdávku zažádat také přes datovou schránku, tento způsob ale nedoporučujeme, je při něm obtížné pohlídat si, co vše musíte doložit a přiložit k žádosti. Navíc i ministerstvo uvádí žádost přes Jendu jako preferovaný způsob.