Kalkulačku pro superdávku najdete na stránkách ministerstva práce. Její funkce je hlavně orientační, podle ministerstva je to „základní vodítko pro ověření, zda byste mohli mít nárok na dávku státní sociální pomoci a v jaké výši by se mohla pohybovat“.
Pro zjištění nároku a přibližné výše dávky musíte zadat počet lidí v domácnosti, jejich věk a u dospělých také to, zda pracují nebo jsou to tak zvané zranitelné osoby. Tento pojem je v zákoně novinkou a zahrnuje ty, kteří z objektivních důvodů pracovat nemohou – například kvůli věku nebo péči o někoho jiného.
Kalkulačka po vás bude chtít také výši nákladů na bydlení, příjmy a majetek domácnosti. Do toho se počítají nemovitosti k bydlení, auta, a zejména úspory na běžných či spořících účtech či v hotovosti.
„Do úspor se nepočítají produkty spoření na stáří, stavební spoření se státním příspěvkem, veřejné sbírky a prostředky z veřejných sbírek,“ sdělila redakci již dříve mluvčí Úřadu práce Kateřina Pavlíková. Právě toto kritérium patrně vyloučí mnohé dosavadní příjemce dávek.
|Jeden člověk
|200 000
|Dva lidé
|250 000
|Tři lidé
|300 000
|Čtyři lidé
|350 000
|Pět lidí
|400 000
Zatímco nový zákon o jednotné dávce státní sociální pomoci nabyl účinnosti na začátku října (a v některých částech nabude až od 1.1.2026), na kalkulačku k superdávce museli zájemci čekat několik dalších týdnů. Ani tak se na ni nedá zcela spolehnout. O nároku na dávku i její výši rozhoduje Úřad práce, který vychází ještě z dalších kritérií.
Nespolehlivá je zejména pro OSVČ. „Kalkulačka nepracuje korektně s příjmy ze samostatně výdělečné činnosti, neboť v tomto případě jsou příjmy specificky porovnávány s průměrnou mzdou a dalšími individuálními faktory,“ varuje živnostníky ministerstvo.
Superdávka nahradí čtyři staré příspěvky včetně toho nejčastějšího, na bydlení. Žádat o ni mohou lidé už nyní. Úřad práce ji bude vyplácet od příštího roku. Lidé, kteří nějaký ze čtyř příspěvků pobírají už nyní, dostanou superdávku až v květnu. Do té doby jim Úřad práce bude posílat ještě „starý“ příspěvek – tedy v případě, že pro něj splní kritéria.