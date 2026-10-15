Superdávka, která nahradila mimo jiné i příspěvek na bydlení, od října změnila parametry. Nově se normativní nájemné, čili strop pro uznatelné náklady na bydlení, počítá jinak pro každý okres. V mnoha regionech se tak radikálně změnily šance lidí na to, aby na superdávku vůbec dosáhli.
Někde šel normativ dolů, což pro současné příjemce superdávky není dobrá zpráva. Pokud měli už nyní skutečné náklady na bydlení vyšší, než normativní, se změnou dostanou méně peněz. Případně jim nárok na superdávku zanikne úplně.
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Jiná je situace v okresech sousedících s velkými městy, kde šly normativy zpravidla nahoru. Tam mohli být v minulosti odmítnuti i žadatelé, kteří by od října na superdávku měli nárok, a třeba i v několikatisícové výši. Pokud si ale tuto možnost neuvědomí a žádost nepodají znovu, mají smůlu. Úřad práce, který dávku vyplácí, nebude kvůli změně normativů znovu revokovat a přezkoumávat již zamítnuté žádosti. Redakci to potvrdil mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Jakub Slavík.
„U klientů, kterým byla v minulosti žádost o dávku státní sociální pomoci zamítnuta, protože nesplnili podmínky pro vznik nároku, nedochází ke zpětnému automatickému přehodnocování z důvodu změny normativních nákladů na bydlení. Pokud by v důsledku nových normativů platných od října 2026 mohli nově podmínky nároku splnit, je nutné podat novou žádost o dávku,“ uvedl.
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Komu se vyplatí žádat po 1. říjnu znovu?
Žádost se vyplatí podat lidem z okresů, kde se normativy měnily směrem nahoru. Nejvíc takových příkladů jsou malé obce v „drahých“ okresech kolem velkých měst.
Do následující tabulky jsme dali několik příkladů domácností, který se vyplatí znovu požádat o superdávku. Všechny jsou z menších měst do 70 000 obyvatel a z okresů, kde se normativ po 1. říjnu zvýšil.
|Domácnost
|Obec
|Čistý měsíční příjem
|Nájemné včetně služeb
|Složka do října
|Složka od října
|Dvojčlenná, dva pracující
|Hostivice
|46 000 Kč
|17 000 Kč
|0 Kč
|790 Kč
|Dvojčelenná, zranitelná, dva senioři
|Kuřim
|44 400 Kč
|17 000 Kč
|0 Kč
|3 690 Kč
|Čtyřčlenná, rodina se dvěma dětmi
|Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
|47 000 Kč
|21 000 Kč
|0 Kč
|6 080 Kč
Pozn.: Do výpočtu jsme zahrnuli staré a nové normativní nájemné a energetický paušál, dále změnu životního minima, které se propsalo i do částky, která se počítá z příjmu a porovnává s uznatelnými náklady na bydlení. Částky v tabulce neukazují celou výši případné superdávky, pouze její složku na bydlení. K tomu, aby ji žadatelé získali, musejí splnit i další zákonné podmínky.
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V každém případě je zřejmé, že některým dříve odmítnutým domácnostem se vyplatí o superdávku požádat znovu, tedy podat zcela novou žádost. Naopak žádat o přezkum té staré, již odmítnuté, mluvčí Slavík nedoporučuje. Přezkum je podle správního řádu možný jen v určitých případech, mezi něž nepatří samotná změna parametrů dávky.
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Žádost se podává na úřadě práce. Lze to udělat i online prostřednictvím portálu MPSV Jenda. Změna normativů a jiný přepočet dávky neznamená, že novou žádost musejí podávat všichni stávající příjemci. „Lidé, kteří již dávku státní sociální pomoci (superdávku) pobírají, si kvůli změnám účinným od října 2026 nemusí podávat novou žádost. Nárok na dávku bude posouzen podle nové právní úpravy v rámci běžného průběhu dávkového řízení,“ sdělil redakci mluvčí MPSV Slavík.