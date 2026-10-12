Ještě v září mělo Brno při výpočtu superdávky stejné normativní nájemné jako Praha. U jednočlenných domácností v obou městech stát uznával náklady na nájem a související služby maximálně do částky 12 831 korun měsíčně.
Od 1. října 2026 se cesty dvou největších měst v Česku rozešly. V Praze normativ vzrostl na 13 380 korun, zatímco v Brně klesl na 11 331 korun. Rozdíl mezi oběma městy tak nově přesahuje dva tisíce korun.
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Kde jsou změny největší
Ještě větší změny nastaly v jiných okresech. Jednočlenné domácnosti v okresech Bruntál a Klatovy mají normativ proti září nižší o 1 700 korun. Na druhém konci žebříčku je Praha-západ, kde normativ vzrostl o 4 268 korun. U pětičlenné nebo větší domácnosti je rozdíl dokonce 8 250 korun.
Důvodem změn je nový princip, od něhož se normativní nájemné odvozuje. Namísto dosavadního rozdělení měst a obcí jen podle velikosti na tři kategorie se od 1. října počítá normativní nájemné podle konkrétních okresů. Podle ministerstva práce dosavadní systém nezachycoval dostatečně rozdíly v cenách nájmů mezi jednotlivými částmi republiky. Nový systém by podle ministra Aleše Juchelky měl být spravedlivější a víc odpovídat tomu, kolik lidé v konkrétním regionu skutečně platí.
Nejvíc se změny projevily v následujících okresech (počítáno podle normativů pro jednočlenné domácnosti):
- Praha-západ: normativ vzrostl ze 7 580 na 11 848 korun, tedy o 4 268 korun.
- Praha-východ: zvýšil se ze 7 580 na 11 547 korun, tedy o 3 967 korun.
- Beroun: místo 7 580 korun nově 10 880 korun, což znamená 3 300 korun navíc.
- Bruntál a Klatovy: naopak pokles ze 7 580 na 5 880 korun, tedy o 1 700 korun.
- Žďár nad Sázavou: pokles o 1 691 korun, ze 7 580 na 5 889 korun.
- Brno: snížení z 12 831 na 11 331 korun, tedy o 1 500 korun.
- Ústí nad Labem: normativ klesl z 9 430 na 7 932 korun, tedy o 1 498 korun.
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Okolí Prahy vs. Brno
K hlavním „vítězům“, respektive okresům, které nejvíce profitují z nedávné změny, patří ty v bezprostřední blízkosti hlavního města. Týká se to například Říčan, Čelákovic, Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, Černošic, Hostivic či Roztok.
Rozdíl se navíc s růstem počtu členů domácnosti zvětšuje.
Opačně je tomu v Brně, kde nová metodika znamenala pokles. U domácnosti se čtyřmi lidmi až o dva tisíce.
|Počet členů domácnosti
|Praha-západ: změna
|Praha-východ: změna
|Brno: změna
|1 osoba
|+4 268 Kč
|+3 967 Kč
|−1 500 Kč
|2 osoby
|+5 395 Kč
|+5 195 Kč
|−918 Kč
|3 osoby
|+6 000 Kč
|+4 720 Kč
|−1 500 Kč
|4 osoby
|+7 063 Kč
|+6 880 Kč
|−2 000 Kč
|5 a více osob
|+8 250 Kč
|+6 623 Kč
|−1 610 Kč
Co znamená nižší normativ?
Když klesne normativ, neznamená to, že všem příjemcům superdávky se o tolik sníží peníze od státu. Normativ určuje maximální výši nájemného a příslušných nákladů, které mohou být při výpočtu složky na bydlení započítány. Pokud domácnost skutečně platí méně než normativ, zohlední se její skutečné náklady. Pokud platí více, narazí při výpočtu na normativní strop.
Samotná složka na bydlení se následně stanovuje jako rozdíl mezi rozhodnými náklady na bydlení a zákonem určenou částí příjmu domácnosti.
Pokles normativu proto může pocítit především domácnost, jejíž skutečný nájem je vyšší než nový limit a která by jinak splňovala podmínky pro započtení vyšších nákladů.
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U zranitelných domácností je normativ vyšší
U takzvaných zranitelných domácností jsou normativy vyšší. Patří sem například lidé starší 68 let, příjemci starobního důchodu, lidé invalidní ve druhém nebo třetím stupni, nezaopatřené děti nebo někteří pečující rodiče. Od října sem spadají i osamělí rodiče pečující o dítě mladší 15 let.
U zranitelných domácností se při výpočtu normativů nevychází z 50. percentilu nájemného v daném okrese, ale z 75. Ministerstvo to zdůvodňuje menší možností zranitelných lidí zvýšit svůj příjem nebo si najít levnější bydlení.
Příklad pro jednočlennou domácnost od října 2026:
|Okres / město
|Běžná domácnost
|Zranitelná domácnost
|Rozdíl
|Praha-západ
|11 848 Kč
|15 310 Kč
|+3 462 Kč
|Brno
|11 331 Kč
|14 910 Kč
|+3 579 Kč
|Žďár nad Sázavou
|5 889 Kč
|9 993 Kč
|+4 104 Kč
|Klatovy
|5 880 Kč
|9 310 Kč
|+3 430 Kč
|Bruntál
|5 880 Kč
|8 575 Kč
|+2 695 Kč