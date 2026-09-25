Superdávku vyplácí Úřad práce místo čtyř dřívějších příspěvků, včetně toho na bydlení. Přechod na ni probíhá od loňska a je postupný. Během této doby doznala superdávka již několika změn, ta, která se blíží, bude ale nejvýznamnější. Souvisí s bydlením a takzvaným normativním nájemným, což je stanovená částka, která funguje jako strop pro výši nájemného, do níž stát přispívá.
K čemu je normativní nájemné
Superdávka na bydlení pro lidi, kteří bydlí v nájmu, se počítá podle skutečného nájmu nebo podle normativního nájemného – podle toho, co je nižší. Nárok na ni vzniká jen v případě, že náklady na bydlení přesáhnou určité procento z příjmů. Normativní nájemné je nyní určeno podle velikosti měst: pod 70 tisíc obyvatel, nad 70 tisíc obyvatel a dále (ve společné třetí skupině) Praha a Brno.
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Tento přístup nezohledňuje regionální rozdíly v nájmech, což v minulosti kritizovali odborníci i lidé, kterým kvůli němu superdávka oproti příspěvku na bydlení výrazně klesla nebo na ni vůbec nedosáhli, přestože se jejich příjmy ani náklady na bydlení nezměnily. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) proto přistoupilo ke změně normativů. Od 1: října budou stanovené pro každý okres zvlášť.
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Okresní normativy mají být spravedlivější
„Ceny nájemního bydlení neurčuje velikost obce, ale situace v konkrétním regionu,“ uvedl ministr práce Aleš Juchelka v příspěvku na Facebooku a dodal: „Čím přesněji normativ odpovídá cenám bydlení v regionu, tím spravedlivější je podpora“.
Změna ale neznamená, že by normativní nájemné všude stouplo. Naopak, v mnoha okresech se výrazně sníží. A s ním i vyplácená výše superdávky. Navíc se může stát, že kvůli snížení normativu na superdávku nedosáhne ten, kdo na ni měl nárok. V Praze nebo Plzni se normativní nájemné výrazně zvedne, v Ostravě či Brně se naopak sníží. Konkrétní výše rozdílu závisí i na počtu členů domácnosti.
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Nové okresní normativy v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Olomouci
|Město / okres
|Počet osob
|Dosud do 30. 9. 2026
|Od 1. 10. 2026
|Rozdíl
|Praha
|1
|12 831 Kč
|13 380 Kč
|+549 Kč
|2
|14 466 Kč
|16 190 Kč
|+1 724 Kč
|3
|16 600 Kč
|18 570 Kč
|+1 970 Kč
|4
|17 710 Kč
|19 710 Kč
|+2 000 Kč
|5+
|17 320 Kč
|19 820 Kč
|+2 500 Kč
|Brno-město
|1
|12 831 Kč
|11 331 Kč
|−1 500 Kč
|2
|14 466 Kč
|13 548 Kč
|−918 Kč
|3
|16 600 Kč
|15 100 Kč
|−1 500 Kč
|4
|17 710 Kč
|15 710 Kč
|−2 000 Kč
|5+
|17 320 Kč
|15 710 Kč
|−1 610 Kč
|Ostrava-město
|1
|9 430 Kč
|9 140 Kč
|−290 Kč
|2
|10 950 Kč
|10 958 Kč
|+8 Kč
|3
|12 300 Kč
|11 784 Kč
|−516 Kč
|4
|12 632 Kč
|12 502 Kč
|−130 Kč
|5+
|12 052 Kč
|12 820 Kč
|+768 Kč
|Plzeň-město
|1
|9 430 Kč
|10 180 Kč
|+750 Kč
|2
|10 950 Kč
|12 160 Kč
|+1 210 Kč
|3
|12 300 Kč
|13 700 Kč
|+1 400 Kč
|4
|12 632 Kč
|14 720 Kč
|+2 088 Kč
|5+
|12 052 Kč
|14 720 Kč
|+2 668 Kč
|Olomouc
|1
|9 430 Kč
|9 680 Kč
|+250 Kč
|2
|10 950 Kč
|11 990 Kč
|+1 040 Kč
|3
|12 300 Kč
|13 600 Kč
|+1 300 Kč
|4
|12 632 Kč
|13 710 Kč
|+1 078 Kč
|5+
|12 052 Kč
|13 770 Kč
|+1 718 Kč
Výše normativního nájemného uvedená v tabulce platí pro běžné domácnosti. Zákon od nich odlišuje zranitelné domácnosti, kde jsou všechny osoby takzvaně zranitelné. Patří mezi ně například senioři, děti či osoby pečující o druhého.
U zranitelných domácností se normativy mění také, a dokonce ještě výrazněji. Absolutní rekord bude u pětičlenné domácnosti v Praze-západ, kde se částka mění z 14 880 korun na 24 806 korun, tedy skoro o deset tisíc měsíčně. Naopak čtyřčlenná domácnost v okrese Ústí nad Labem zažije opak, normativní nájemné se pro ní sníží o 2 499 korun.
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Co znamená změna normativů?
Zvýšení či snížení normativů neznamená, že příjemce superdávky na bydlení dostane automaticky o tolik peněz více či méně. Může se ale stát, že pokud byly jeho náklady na nájem dosud větší než normativ a měl nárok na superdávku, může dostat více – maximálně o tolik, o kolik se zvedl normativ. Kdo naopak platí nižší nájem, než kolik je normativ, ten si ani po zvýšení normativu nijak nepolepší.
V případě snížení normativu je to obdobně. Domácnosti s vyšším nájmem, než je nový normativ, dostanou od státu o tolik méně, o kolik normativ klesl. Může se také stát, že kvůli nižšímu normativu na superdávku na bydlení vůbec mít nárok nebudou, protože podíl nákladů na bydlení vůči příjmu nepřesáhne 30 procent, což je hranice pro nárok. Nejde ale o jediné kritérium pro superdávku na bydlení, navíc u domácností s vyššími příjmy musí být podíl vyšší.
Od kdy platí nové normativy?
Změna normativního nájemného je již platná, v účinnost vstoupí 1. října 2026. Superdávka se podle ní bude počítat do konce roku 2026. Do té doby musejí být zveřejněny nové normativy, které budou platit pro rok 2027. Princip rozdělení podle okresů ale zůstane zachován i nadále.