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Superdávka mění parametry. V Praze si žadatelé polepší, v Ostravě a Brně pohorší

Pavla Žáková
  13:15
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Superdávka na bydlení se od října mění, normativy se počítají podle okresů.

Superdávka na bydlení se od října mění, normativy se počítají podle okresů. | foto: Profimedia.cz

Superdávka se od 1. října mění. Významná změna se týká všech, kdo dostávají od státu finanční pomoc na bydlení v nájmu. Normativní nájemné, od kterého se odvozuje výše dávky a které hraje roli i v tom, zda na superdávku vůbec vzniká nárok, se začíná počítat jinak. Normativy se nově budou lišit okres od okresu.

Superdávku vyplácí Úřad práce místo čtyř dřívějších příspěvků, včetně toho na bydlení. Přechod na ni probíhá od loňska a je postupný. Během této doby doznala superdávka již několika změn, ta, která se blíží, bude ale nejvýznamnější. Souvisí s bydlením a takzvaným normativním nájemným, což je stanovená částka, která funguje jako strop pro výši nájemného, do níž stát přispívá.

K čemu je normativní nájemné

Superdávka na bydlení pro lidi, kteří bydlí v nájmu, se počítá podle skutečného nájmu nebo podle normativního nájemného – podle toho, co je nižší. Nárok na ni vzniká jen v případě, že náklady na bydlení přesáhnou určité procento z příjmů. Normativní nájemné je nyní určeno podle velikosti měst: pod 70 tisíc obyvatel, nad 70 tisíc obyvatel a dále (ve společné třetí skupině) Praha a Brno.

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Tento přístup nezohledňuje regionální rozdíly v nájmech, což v minulosti kritizovali odborníci i lidé, kterým kvůli němu superdávka oproti příspěvku na bydlení výrazně klesla nebo na ni vůbec nedosáhli, přestože se jejich příjmy ani náklady na bydlení nezměnily. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) proto přistoupilo ke změně normativů. Od 1: října budou stanovené pro každý okres zvlášť.

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Okresní normativy mají být spravedlivější

„Ceny nájemního bydlení neurčuje velikost obce, ale situace v konkrétním regionu,“ uvedl ministr práce Aleš Juchelka v příspěvku na Facebooku a dodal: „Čím přesněji normativ odpovídá cenám bydlení v regionu, tím spravedlivější je podpora“.

Změna ale neznamená, že by normativní nájemné všude stouplo. Naopak, v mnoha okresech se výrazně sníží. A s ním i vyplácená výše superdávky. Navíc se může stát, že kvůli snížení normativu na superdávku nedosáhne ten, kdo na ni měl nárok. V Praze nebo Plzni se normativní nájemné výrazně zvedne, v Ostravě či Brně se naopak sníží. Konkrétní výše rozdílu závisí i na počtu členů domácnosti.

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Nové okresní normativy v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Olomouci

Srovnání normativů ve vybraných okresech do 30.9 a od 1.10.2026
Město / okresPočet osobDosud do 30. 9. 2026Od 1. 10. 2026Rozdíl
Praha112 831 Kč13 380 Kč+549 Kč
214 466 Kč16 190 Kč+1 724 Kč
316 600 Kč18 570 Kč+1 970 Kč
417 710 Kč19 710 Kč+2 000 Kč
5+17 320 Kč19 820 Kč+2 500 Kč
Brno-město112 831 Kč11 331 Kč−1 500 Kč
214 466 Kč13 548 Kč−918 Kč
316 600 Kč15 100 Kč−1 500 Kč
417 710 Kč15 710 Kč−2 000 Kč
5+17 320 Kč15 710 Kč−1 610 Kč
Ostrava-město19 430 Kč9 140 Kč−290 Kč
210 950 Kč10 958 Kč+8 Kč
312 300 Kč11 784 Kč−516 Kč
412 632 Kč12 502 Kč−130 Kč
5+12 052 Kč12 820 Kč+768 Kč
Plzeň-město19 430 Kč10 180 Kč+750 Kč
210 950 Kč12 160 Kč+1 210 Kč
312 300 Kč13 700 Kč+1 400 Kč
412 632 Kč14 720 Kč+2 088 Kč
5+12 052 Kč14 720 Kč+2 668 Kč
Olomouc19 430 Kč9 680 Kč+250 Kč
210 950 Kč11 990 Kč+1 040 Kč
312 300 Kč13 600 Kč+1 300 Kč
412 632 Kč13 710 Kč+1 078 Kč
5+12 052 Kč13 770 Kč+1 718 Kč

Výše normativního nájemného uvedená v tabulce platí pro běžné domácnosti. Zákon od nich odlišuje zranitelné domácnosti, kde jsou všechny osoby takzvaně zranitelné. Patří mezi ně například senioři, děti či osoby pečující o druhého.

U zranitelných domácností se normativy mění také, a dokonce ještě výrazněji. Absolutní rekord bude u pětičlenné domácnosti v Praze-západ, kde se částka mění z 14 880 korun na 24 806 korun, tedy skoro o deset tisíc měsíčně. Naopak čtyřčlenná domácnost v okrese Ústí nad Labem zažije opak, normativní nájemné se pro ní sníží o 2 499 korun.

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Co znamená změna normativů?

Zvýšení či snížení normativů neznamená, že příjemce superdávky na bydlení dostane automaticky o tolik peněz více či méně. Může se ale stát, že pokud byly jeho náklady na nájem dosud větší než normativ a měl nárok na superdávku, může dostat více – maximálně o tolik, o kolik se zvedl normativ. Kdo naopak platí nižší nájem, než kolik je normativ, ten si ani po zvýšení normativu nijak nepolepší.

V případě snížení normativu je to obdobně. Domácnosti s vyšším nájmem, než je nový normativ, dostanou od státu o tolik méně, o kolik normativ klesl. Může se také stát, že kvůli nižšímu normativu na superdávku na bydlení vůbec mít nárok nebudou, protože podíl nákladů na bydlení vůči příjmu nepřesáhne 30 procent, což je hranice pro nárok. Nejde ale o jediné kritérium pro superdávku na bydlení, navíc u domácností s vyššími příjmy musí být podíl vyšší.

Od kdy platí nové normativy?

Změna normativního nájemného je již platná, v účinnost vstoupí 1. října 2026. Superdávka se podle ní bude počítat do konce roku 2026. Do té doby musejí být zveřejněny nové normativy, které budou platit pro rok 2027. Princip rozdělení podle okresů ale zůstane zachován i nadále.

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