Odborníci už roky vtloukají Čechům do hlav, že základem zdravých rodinných financí je dostatečná rezerva. Rozcházejí se jen v tom, jak velká částka by to měla být. Nejčastěji se mluví o pěti měsíčních platech, jindy o tří až šestinásobku čistého příjmu. Platí to pro zaměstnance, lidé pracující jako OSVČ by měli mít odloženo stranou šest až 12 měsíčních příjmů. Jenže, když pak přijdou hubená léta, na státní podporu právě tito zodpovědní lidé nedosáhnou. Jak je to možné?
Superdávka 2025: Kolik smíte mít na účtu, aby vám stát přiznal podporu?
Takzvaná superdávka, neboli jednotná dávka státní sociální pomoci, nahrazuje čtyři stávající příspěvky od státu a vyplácí ji Úřad práce. Lidé, kteří dosud pobírali příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení, na ni nebudou mít nárok automaticky. Musejí si o ni do 31. prosince 2025 zažádat a úředníci posoudí, zda na ni mají nárok i za nových podmínek. A jaké jsou? Hlavně přísnější.
Rozhoduje i zůstatek na účtě
Největší novinkou v kritériích pro získání superdávky je takzvaný majetkový test. Dává to smysl, stát nechce přispívat na životní náklady lidem, kteří mají dost velký majetek, pouze jsou jejich příjmy momentálně nízké. Zda je ale hranice mezi těmi, kdo si pomoc státu „zaslouží“ a těmi, kdo na ni nemají nárok, nastavena vhodně, to už je věc diskuze.
Kromě omezení počtu nemovitostí k bydlení a automobilů se mezi kritérii objevil i zůstatek na účtu. Rodina smí mít našetřeno jen omezené množství peněz, jinak o superdávku přijde. A kolik tento limit dělá? U čtyřčlenné rodiny s dvěma dospělými je to 350 tisíc korun.
Jak upozornila mluvčí Úřadu práce Kateřina Pavlíková, do úspor se nepočítá spoření na stáří, stavební spoření a veřejné sbírky. Jenže průzkumy ukazují, že Češi si peníze nechávají často tam, kam jim přijdou. „Na běžném účtu si rezervu nechává 32 procent lidí, což je o sedm procentních bodů méně než loni,“ uvedl analytik společnosti Home Credit Jaroslav Ondrušek. A právě rezerva na běžném účtě se do majetkového testu započítává. I kdyby rodina už žádné jiné finance nikde neměla.
|Jeden člověk
|200 000
|Dva lidé
|250 000
|Tři lidé
|300 000
|Čtyři lidé
|350 000
|Pět lidí
|400 000
Diskuze: Jsou kritéria vyvážená?
Při diskuzích o novém zákonu o superdávce někteří opoziční politici zmiňovali fakt, že majetkový test zvýhodní ty, kteří si spoří „do matrace“. Kromě nich na tom budou lépe lidé s nadprůměrnou finanční gramotností, kteří mají úspory rozdělené na více míst. Doplatí na něj ale ti, kteří si třeba i odříkají, aby si mohli nechávat peníze stranou, ale nedávají je na to „správné“ místo: tedy zodpovědní, kteří myslí na budoucnost, ale nemají to správné know-how.
Na druhé straně čtenáři serveru Lidovky.cz upozornili v diskuzi i na to, že majetková kritéria jsou nevyvážená. Ptali se například, proč na superdávku dosáhne ten, kdo má vlastní byt, anebo zda stát umí prolustrovat i nepřiznané účty, třeba v zahraničí.
Dávka v nouzi zůstává
Jak ale upozorňuje platforma Znesnáze, i když se se superdávkou mnoho věcí mění, dávka „první pomoci“ v těžkých chvílích zůstává. „Důležité je vědět, že mimořádná okamžitá pomoc zůstává zachována jako samostatná, nenároková dávka, která se bude dál vyřizovat zvlášť. Ta může pomoci v akutních krizových situacích – třeba když vyhoříte, přijdete o domov nebo vám hrozí odpojení elektřiny,“ uvádí Lenka Martausová z této platformy určené nejen pro samoživitele.
