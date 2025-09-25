Superdávka nahradí několik stávajících příspěvků a podle zákonodárců má mít několik výhod. Především ubude byrokracie, protože několik žádostí podávaných stejným člověkem nahradí jedna. Superdávka by také měla být spravedlivější – kromě výše příjmů bude zohledňovat i to, zda si členové domácnosti snaží vydělat sami a zda mají našetřené nějaké peníze.
Nový zákon má navíc chránit lidi, kteří z vážného důvodu pracovat nemohou, třeba kvůli věku, péči o dítě nebo o jinou osobu, která je na nich závislá. Zákon tyto lidi nazývá zranitelnými osobami a na rozdíl od ostatních po nich nechce, aby se zapojily do pracovního procesu.
Jak funguje nová superdávka?
Jedna superdávka místo čtyř různých příspěvků, to je hlavní filozofie této změny. Dosud Úřad práce lidem, kteří splnili příslušná kritéria, vyplácel přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. Ty teď nahradí jedna jediná – sjednocená dávka státní sociální pomoci, takzvaná superdávka. „Místo čtyř žádostí podá domácnost jen jednu, kterou bude možné vyřídit i online z pohodlí domova. Požádat o dávku může kterýkoliv zletilý (plně svéprávný) člen domácnosti,“ uvádí Úřad práce.
Superdávka má čtyři složky, z nichž některé se podobají starým příspěvkům, kritéria jsou ale jiná. Jde o živobytí, bydlení, bonus na dítě a pracovní bonus.
Složka určená na živobytí má pomoci uhradit náklady na jídlo, oblečení či hygienické potřeby. Nárok na ni budou mít jen domácnosti, jejichž příjem nepřesahuje 1,43násobek životního minima. Ani při splnění této podmínky není ale nárok automatický. „Výše podpory závisí na příjmu a na snaze členů domácnosti zapojit se do pracovního procesu,“ uvádí web pracovního úřadu. Členové domácnosti se musí snažit získat práci, doplnit si kvalifikaci nebo se rekvalifikovat. Úředníci pro ně vytvoří podpůrný plán návratu do práce, který pak lidé musí plnit.
Superdávka může dále pomoci s náklady na bydlení, jako je nájem nebo platby za energie. Na tuto složku superdávky budou mít nárok jen ty domácnosti, kde náklady na bydlení přesahují 30 procent příjmů. Kromě toho úředníci ještě prozkoumají, zda se jedná o tzv. uznatelné náklady, a to podle místa bydliště i počtu členů domácnosti. Zjednodušeně řečeno, když si jako jednotlivec pronajmete příliš velký a drahý byt, stát vám na něj přispívat nebude, ani když za něj zaplatíte 40 procent příjmů.
Bonus na děti se nejvíce podobá jedné ze starých dávek – přídavku na dítě. Nárok na něj bude mít jen ten, kdo děti řádně posílá do školy. A aby motivoval nezaměstnané k hledání práce, patří mezi podmínky jeho přiznání i pracovní aktivita všech dospělých členů domácnosti.
Novinkou je pak pracovní bonus, který budou moci získat jen ty domácnosti, kde aspoň jeden člen pracuje, případně pobírá rodičovský příspěvek.
Důležité termíny
1.10.-31.12. 2025 Je nutné podat žádost o novou superdávku, vyplácí se stále „staré“ dávky.
1.10.2025-30.4.2026 Úředníci zpracovávají a vyhodnocují došlé žádosti. V tomto přechodném období se stále vyplácejí původní dávky ve staré výši.
Od 1.5.2026 Začínají výplaty nových superdávek. „Staré“ příspěvky už nikdo nedostává, skončily na konci dubna.
Kdo a kdy musí požádat o novou superdávku?
Ten, kdo nyní pobírá některý ze čtyř výše uvedených příspěvků (příspěvek nebo doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, přídavek na dítě), musí podat novou žádost. Jinak mu stát přestane peníze vyplácet na konci roku.
Žádost je třeba podat od 1. října do 31. prosince 2025. Udělat to lze buď osobně na příslušném úřadě práce, nebo online pomocí portálu ministerstva práce Jenda či aplikace.
Žádost musí pochopitelně podat také ten, kdo dosud o žádnou z těchto dávek nežádal nebo na ně neměl nárok, ale má za to, že nově podmínky splní.
Superdávka se počítá pro celou domácnost. Pokud v ní žije více lidí, podává žádost pouze jeden z nich.
Odkdy se bude vyplácet nová superdávka?
První superdávka přijde žadatelům, kteří splnili kritéria, v květnu 2026. Do té doby budou pobírat buď některý se stávajících příspěvků, pokud na něj měli nárok, anebo nic – pokud nárok neměli nebo nestihli podat žádost včas.
Od 1. května 2026 se také zvyšuje tzv. životní minimum, podle kterého se odvíjí nárok na část superdávky týkající se živobytí. Dosud je to 4860 Kč na osobu, od května příštího roku to bude 5500 Kč. Tato částka platí pro dospělého, u dětí je nižší.
O superdávku si zájemci mohou zažádat i od 1. ledna 2026, v tom případě ale budou vedeni jako noví žadatelé, a to i v případě, že do konce roku 2025 některý ze starých příspěvků pobírali. Vyřizování žádosti trvá 30 dní, ve složitých případech se doba může zdvojnásobit.
Záleží také na tom, jak budou úředníci nápor nových žádostí reálně zvládat. Ještě v roce 2024 trvalo vyřízení přídavku na dítě nebo příspěvku na bydlení v průměru 77 dní, letos na jaře se zkrátilo na 17. Podle mluvčí Úřadu práce Kateřiny Pavlíkové se na dlouhých lhůtách podepsala i malá součinnost žadatelů o dávky. „Musíme tak klienty opakovaně kontaktovat a žádat například o dodání dokumentů. Pokud klienti aktivně nereagují, řízení se přirozeně protahuje,“ vysvětlila.
Kritici: Superdávka je trest pro chudé
Nový Zákon č. 151/2025 Sb. o dávce státní sociální pomoci prošel v Parlamentu velkou diskuzí. Oponenti upozorňovali například na to, že majetkový test zvýhodňuje lidi, kteří mají peníze doma v hotovosti před těmi, u kterých jsou dohledatelné na účtu.
Podle kritiků změna nepříznivě zasáhne hlavně domácnosti s jedním rodičem, samoživitelky nebo lidi, kteří mají dluhy a řeší je v insolvenci. Přijdou měsíčně o 3 až 6 tisíc korun od státu. „Jedná se přitom převážně o pracující lidi. Tento propad je způsoben představou, že lidé pobírající státní příspěvek na bydlení mají bydlet v levnějším bydlení, než nabízí trh. To ale není možné ve společenské situaci, kdy dávky na bydlení pobírají statisíce lidí v ČR, tedy už i běžná nižší střední třída, nikoliv jen lidé v bytové nouzi,“ vysvětlil Mikoláš Opletal z Platformy pro sociální bydlení.
Další odborníci upozorňují, že o nárok na dávku mohou přijít ti, kteří ji potřebují nejvíce. „U malých rodin si relativně dobře ohlídáte, jak se kdo chová. V chudších poměrech, kde se v důsledku bytové nouze častěji sestěhovávají vícegenerační rodiny či rodiny sourozenců, je to složité. Stačí jeden zoufalý strýc, který nezvládá svůj život, a rodina kvůli němu přijde o peníze,“ popsal již dříve serveru Lidovky.cz Daniel Hůle z Člověka v tísni.
Možných rizik si byl při podpisu nového zákona vědom i prezident Petr Pavel. „Tato rizika se ukážou až v praxi. Je třeba je pečlivě monitorovat, a pokud se naplní, budu žádat příští vládu, aby určité parametry systému opravila,“ řekl.