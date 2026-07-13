Superdávka
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Superdávku zavedlo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) už loni, systém na ni ale najíždí postupně. V tuto chvíli ji dostávají jen ti lidé, kteří si o ni zažádali v průběhu roku 2026 a předtím žádný z podobných příspěvků nebrali.
Naopak ti, kteří dostávali v roce 2025 přídavek na dítě, příspěvek nebo doplatek na bydlení či příspěvek na živobytí, si o přechod na superdávku museli požádat do konce roku 2025. V přechodném období měli dostávat starou dávku a teprve od května jim měla chodit superdávka. Kvůli administrativní náročnosti ale ministr Aleš Juchelka (ANO) oznámil, že termín se posune o tři měsíce. „Rozhodli jsme se prodloužit přechodné období z toho důvodu, že digitalizace funguje, jak má, nicméně úřad práce nestíhá kapacitně,“ vysvětlil.
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A nyní přichází další změna. Od října se má změnit výpočet složky na bydlení. Nárok na tuto složku mají lidé, jejichž výdaje za bydlení jsou ve srovnání s jejich příjmy vysoké. Zároveň zde ale fungují stropy, které mají zabránit tomu, aby stát doplácel průměrně vydělávajícímu člověku na nadstandardní bydlení, tak zvané normativy.
Normativy na bydlení
Normativní nájemné je částka, kterou stát stanoví jako maximum, do něhož je ochoten hradit náklady na nájem konkrétní domácnosti. Výše se liší podle toho, kolik lidí v domácnosti bydlí a v jak velkém městě se byt či dům nachází. Kromě toho existuje i zvýšený normativ, který se uplatňuje u domácností tvořených výhradně zranitelnými osobami – například seniory nebo rodičem s malými dětmi.
Velikost města hraje roli, ale ne zcela zásadní. Pro normativ je rozhodující jen to, zda v obci či městě žije víc než 70 000 lidí, nebo méně. Praha a Brno mají svoji speciální kategorii. Konkrétně jsou nyní normativy takovéto:
|Domácnost
|Obec do 69 999 obyv.
|Obec 70 000+ obyv.
|Praha a Brno
|Jednočlenná
|7 580 Kč
|9 430 Kč
|12 831 Kč
|Dvoučlenná
|9 245 Kč
|10 950 Kč
|14 466 Kč
|Tříčlenná
|10 600 Kč
|12 300 Kč
|16 600 Kč
|Čtyřčlenná
|11 230 Kč
|12 632 Kč
|17 710 Kč
|Pěti a vícečlenná
|11 487 Kč
|12 052 Kč
|17 320 Kč
|Domácnost
|Obec do 69 999 obyv.
|Obec 70 000+ obyv.
|Praha a Brno
|Jednočlenná
|10 310 Kč
|12 310 Kč
|15 910 Kč
|Dvoučlenná
|12 109 Kč
|13 770 Kč
|18 103 Kč
|Tříčlenná
|13 758 Kč
|15 394 Kč
|20 230 Kč
|Čtyřčlenná
|14 370 Kč
|16 230 Kč
|22 170 Kč
|Pěti a vícečlenná
|14 880 Kč
|15 780 Kč
|22 380 Kč
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Jak se normativy změnily s přechodem na superdávku
Normativy se od starého příspěvku na bydlení k superdávce značně změnily. Jak už při tvorbě zákona o superdávce upozorňoval úřad ombudsmana, problematický je především jejich výpočet: dříve stát vycházel z údajů o nájemném Českého statistického úřadu (ČSÚ). Nově vychází pouze ze zlomku údajů o nájemném, a sice o nájemném, které platí lidé, co již příspěvek mají nebo o něj žádají.
„V tomto vzorku bude často sjednané nájemné z dlouhodobých nájemních smluv, které je z povahy věci nižší (i vzhledem k sociálnímu statusu nájemce). Obávám se, že navržené řešení povede ke snížení dávkové podpory u některých osob, zejména osob nezranitelných,“ uvedl již v květnu 2024 veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.
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Co se změní od října?
Je už změna jistá?
Od října se má výše normativů změnit. Výpočet vycházející z nájemného žadatelů o dávku se sice nezmění, přibude ale ohled na místní specifika. Nově budou normativy stanovené ne podle počtu obyvatel, ale podle okresu. Pouze Praha bude pro tyto účely považovaná za jeden okres.
V současné podobě, která přihlíží jen k počtu obyvatel nad nebo pod 70 000, spadají do jedné kategorie například města Ústí nad Labem či Ostrava, nebo třeba Kladno a Raspenava. Nově by každé z nich mělo vlastní, „okresní“ normativ.
Dá se čekat, že výše normativů se aspoň někde pohne nahoru. Jak přesně to bude, záleží na oznámení ministerstva práce, kterým se stanoví výše normativů. Mělo by být vydáno nejpozději do konce září, aby se z něj mohla počítat výše superdávky pro jednotlivé žadatele již od října. Podle návrhu změny zákona má určit normativy pro říjen až prosinec 2026, a to „na základě údajů o výši nájemného a podnájemného v bytech užívaných příjemci dávky státní sociální pomoci za období od 1. října 2025 do 31. května 2026".
Říjen je zároveň prvním měsícem, kdy budou lidé pobírající superdávku od srpna 2026 dokládat své náklady, a to za červenec až září.
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Kdy se superdávka přepočítá?
Lidé, kteří nyní pobírají staré příspěvky a od 1. srpna přejdou na superdávku, již zpravidla výši superdávky mají stanovenou. Úřad práce, který ji vyplácí, klienty obeslal již v uplynulých měsících, a pokud se proti rozhodnutí neodvolali, výši superdávky od srpna znají.
V říjnu by měli zaslat doklady prokazující jejich náklady za uplynulé měsíce. Na jejich základě a také na základě nových normativů úřad rozhodne o nové výši superdávky.