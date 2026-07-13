Superdávka se v říjnu změní. Složka na bydlení se bude počítat jinak

Pavla Žáková
  6:00
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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Josef VostárekMF DNES

Superdávka, která nahradila čtyři druhy státních dávek, má před sebou další změnu. Od října se složka na bydlení bude počítat jinak: roli už nebude hrát jen velikost města jako dosud, ale konkrétní okres. Opatření by mohlo pomoci lidem z míst, kde je nájemné mnohem vyšší než tak zvané normativní náklady.

Superdávka

Jaké příspěvky nahrazuje:

  1. příspěvek na bydlení
  2. přídavek na dítě
  3. doplatek na bydlení
  4. příspěvek na živobytí

Jaké má součásti:

  1. složka na bydlení
  2. složka na živobytí
  3. bonus na dítě
  4. pracovní bonus

Superdávku zavedlo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) už loni, systém na ni ale najíždí postupně. V tuto chvíli ji dostávají jen ti lidé, kteří si o ni zažádali v průběhu roku 2026 a předtím žádný z podobných příspěvků nebrali.

Naopak ti, kteří dostávali v roce 2025 přídavek na dítě, příspěvek nebo doplatek na bydlení či příspěvek na živobytí, si o přechod na superdávku museli požádat do konce roku 2025. V přechodném období měli dostávat starou dávku a teprve od května jim měla chodit superdávka. Kvůli administrativní náročnosti ale ministr Aleš Juchelka (ANO) oznámil, že termín se posune o tři měsíce. „Rozhodli jsme se prodloužit přechodné období z toho důvodu, že digitalizace funguje, jak má, nicméně úřad práce nestíhá kapacitně,“ vysvětlil.

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A nyní přichází další změna. Od října se má změnit výpočet složky na bydlení. Nárok na tuto složku mají lidé, jejichž výdaje za bydlení jsou ve srovnání s jejich příjmy vysoké. Zároveň zde ale fungují stropy, které mají zabránit tomu, aby stát doplácel průměrně vydělávajícímu člověku na nadstandardní bydlení, tak zvané normativy.

Normativy na bydlení

Normativní nájemné je částka, kterou stát stanoví jako maximum, do něhož je ochoten hradit náklady na nájem konkrétní domácnosti. Výše se liší podle toho, kolik lidí v domácnosti bydlí a v jak velkém městě se byt či dům nachází. Kromě toho existuje i zvýšený normativ, který se uplatňuje u domácností tvořených výhradně zranitelnými osobami – například seniory nebo rodičem s malými dětmi.

Velikost města hraje roli, ale ne zcela zásadní. Pro normativ je rozhodující jen to, zda v obci či městě žije víc než 70 000 lidí, nebo méně. Praha a Brno mají svoji speciální kategorii. Konkrétně jsou nyní normativy takovéto:

Normativní nájemné pro běžné domácnosti (2026)
DomácnostObec do 69 999 obyv.Obec 70 000+ obyv.Praha a Brno
Jednočlenná7 580 Kč9 430 Kč12 831 Kč
Dvoučlenná9 245 Kč10 950 Kč14 466 Kč
Tříčlenná10 600 Kč12 300 Kč16 600 Kč
Čtyřčlenná11 230 Kč12 632 Kč17 710 Kč
Pěti a vícečlenná11 487 Kč12 052 Kč17 320 Kč
Normativní nájemné pro domácnosti tvořené výhradně zranitelnými osobami (2026)
DomácnostObec do 69 999 obyv.Obec 70 000+ obyv.Praha a Brno
Jednočlenná10 310 Kč12 310 Kč15 910 Kč
Dvoučlenná12 109 Kč13 770 Kč18 103 Kč
Tříčlenná13 758 Kč15 394 Kč20 230 Kč
Čtyřčlenná14 370 Kč16 230 Kč22 170 Kč
Pěti a vícečlenná14 880 Kč15 780 Kč22 380 Kč

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Jak se normativy změnily s přechodem na superdávku

Normativy se od starého příspěvku na bydlení k superdávce značně změnily. Jak už při tvorbě zákona o superdávce upozorňoval úřad ombudsmana, problematický je především jejich výpočet: dříve stát vycházel z údajů o nájemném Českého statistického úřadu (ČSÚ). Nově vychází pouze ze zlomku údajů o nájemném, a sice o nájemném, které platí lidé, co již příspěvek mají nebo o něj žádají.

„V tomto vzorku bude často sjednané nájemné z dlouhodobých nájemních smluv, které je z povahy věci nižší (i vzhledem k sociálnímu statusu nájemce). Obávám se, že navržené řešení povede ke snížení dávkové podpory u některých osob, zejména osob nezranitelných,“ uvedl již v květnu 2024 veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.

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Co se změní od října?

Je už změna jistá?

  • V současné době je návrh ve Sněmovně, má za sebou již projednání ve výborech.
  • Výbor pro sociální politiku ho 10. června doporučil schválit.
  • Nyní o něm budou jednat poslanci na plénu.
  • MPSV by ho chtělo mít účinný od 1. října 2026, protože v té době budou své příjmy poprvé v novém systému dokládat ti žadatelé, kteří pobírali již starý příspěvek na bydlení a od srpna mají přejít na superdávku.

Od října se má výše normativů změnit. Výpočet vycházející z nájemného žadatelů o dávku se sice nezmění, přibude ale ohled na místní specifika. Nově budou normativy stanovené ne podle počtu obyvatel, ale podle okresu. Pouze Praha bude pro tyto účely považovaná za jeden okres.

V současné podobě, která přihlíží jen k počtu obyvatel nad nebo pod 70 000, spadají do jedné kategorie například města Ústí nad Labem či Ostrava, nebo třeba Kladno a Raspenava. Nově by každé z nich mělo vlastní, „okresní“ normativ.

Dá se čekat, že výše normativů se aspoň někde pohne nahoru. Jak přesně to bude, záleží na oznámení ministerstva práce, kterým se stanoví výše normativů. Mělo by být vydáno nejpozději do konce září, aby se z něj mohla počítat výše superdávky pro jednotlivé žadatele již od října. Podle návrhu změny zákona má určit normativy pro říjen až prosinec 2026, a to „na základě údajů o výši nájemného a podnájemného v bytech užívaných příjemci dávky státní sociální pomoci za období od 1. října 2025 do 31. května 2026".

Říjen je zároveň prvním měsícem, kdy budou lidé pobírající superdávku od srpna 2026 dokládat své náklady, a to za červenec až září.

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Kdy se superdávka přepočítá?

Lidé, kteří nyní pobírají staré příspěvky a od 1. srpna přejdou na superdávku, již zpravidla výši superdávky mají stanovenou. Úřad práce, který ji vyplácí, klienty obeslal již v uplynulých měsících, a pokud se proti rozhodnutí neodvolali, výši superdávky od srpna znají.

V říjnu by měli zaslat doklady prokazující jejich náklady za uplynulé měsíce. Na jejich základě a také na základě nových normativů úřad rozhodne o nové výši superdávky.

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