Svateb je víc než volných termínů. Kde ještě hledat volná místa?

Po dvou covidových letech, kdy byly velmi omezené možnosti pořádání společenských událostí, je letos o svatby obrovský zájem. A tomu odpovídá i obsazenost oblíbených svatebních lokací – na víkendy od dubna do října už má řada míst plno, leckde mají obsazenou už i značnou část jara a léta roku 2023.

Pokud chcete uspořádat svatbu ještě letos do konce října a nemáte rezervovaný termín, musíte být ve svých požadavcích značně flexibilní. To se netýká jen prostor, ale i termínů fotografů a kameramanů, floristů, svatebních koordinátorů a dalších dodavatelů. „Ty dva roky, kdy celý svatební byznys stál, jsou nyní vidět v počtu svateb a objednávkách všeho, co je se svatbami spojené,“ potvrzuje Soňa Jakl, majitelka e-shopu Dekorace svatba party.