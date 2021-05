Velká bankovní svatba je o krok blíž. Nabídka PPF je ale z pohledu akcionářů Monety nevýhodná, míní analytik

Praha Akcionáře Moneta Money Bank čeká v červnu klíčová seance. Budou rozhodovat o nabídce skupiny PPF na transakci, která povede ke vzniku bankovního domu, jenž by se prodral mezi trojici největších bank v Česku. PPF by v něm měla něco přes 55 procent. Podle ekonomů je nabídka výhodnější pro PPF než pro akcionáře Monety, PPF však sází na výjimečnost své Air Bank. A šéf Monety Tomáš Spurný transakci věří: před pěti dny přikoupil akcie své banky za deset milionů korun.

V lednu dostala Moneta, patřící k bankám střední velikosti, nabídku spojit se ve dvou krocích s malou Air Bank a jejími sestrami Home Credit a Zonky. Stejná nabídka padla už v roce 2018 a tehdy byla odmítnuta. Nyní situace naopak spěje mílovými kroky k bankovní svatbě. Předminulý týden Moneta oznámila, že podepsala rámcovou smlouvu. A to se ještě před pár týdny, po tragickém odchodu zakladatele a majitele PPF Petra Kellnera, spekulovalo o tom, že z megatransakce možná sejde.

Výhodnější pro PPF

Spojením by vznikl co do počtu klientů třetí největší peněžní ústav v zemi, na trhu spotřebitelských úvěrů je Moneta už nyní dvojkou. Tuto pozici by spojení upevnilo. Pokud ovšem nedá palec dolů mimořádná valná hromada akcionářů – přesný den zatím nebyl stanoven.

„Fúze je prezentována jako hotová věc. Já ale myslím, že boj ještě neskončil. Nabídka je z pohledu akcionářů Monety extrémně nevýhodná,“ říká portfolio manažer investiční společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler. „Podle toho, jak jsou navrženy podmínky, je transakce daleko příznivější pro PPF,“ přidává se analytik Patria Finance Michal Křikava.

Moneta Money Bank a Skupina Air Bank.

Moneta 6. května sdělila, že za akcie Air Bank zaplatí 25,9 miliardy korun. V roce 2018 požadovala PPF 19 miliard. „A to do hodnoty aktiv PPF, která mají přejít do nového subjektu, ničivě zasáhla pandemie. Troufám si tvrdit, že by se adekvátní částka měla nacházet pod touto úrovní,“ říká Pfeiler.

„Za svým oceněním si stojíme, protože vychází z jasných faktů. Air Bank je mladá, dynamicky se rozvíjející digitální banka s velkým potenciálem růstu,“ oponuje mluvčí PPF Leoš Rousek. Dodává, že v letech 2017 až 2019 více než zdvojnásobila čistý zisk na 1,5 miliardy korun. V loňském pandemickém roce její zisk sice mírně klesl na 1,4 miliardy, ale podařilo se jí získat 71 tisíc nových klientů. „Klienti Air Bank jsou zároveň výrazně mladší, než je průměr trhu. Lze očekávat, že s věkem poroste jejich zájem a poptávka po dalších produktech, jako jsou hypotéky či investiční instrumenty,“ přidává další argument.



Atraktivní jsou podle něj i Home Credit a Zonky, které se umisťují na předních příčkách průzkumů zákaznické spokojenosti. Moneta se s odvoláním na blížící se hlasování akcionářů k otázkám LN nevyjádřila. Nicméně její šéf Tomáš Spurný, jak vyplynulo z povinného hlášení pro ČNB, před pěti dny přikoupil dalších 130 tisíc akcií a dnes jich drží 305 tisíc.

‚Dramatické jednání’

Jak se k návrhu PPF v červnu postaví minoritní akcionáři? Radim Dohnal z portálu Capitalinked má jasno. „Dopadne to stoprocentně ve prospěch PPF. Jednání asi bude dramatické, protože minoritní akcionáři budou z finanční stránky nabídky zklamáni. Ale síly jsou díky akciovému podílu skupiny rozloženy tak, že PPF může svůj návrh prohlasovat sama,“ říká. PPF totiž půjde na jednání s 30procentním podílem.

Stejně to vidí i Pfeiler. Pokud se ovšem podle něj nepostaví na odpor takzvaní aktivističtí akcionáři. Ti by ale pro hlasování proti museli získat další spojence. Což se asi nestane. „Z historie platí, že průměrná účast na valné hromadě Monety dosahuje asi 59 procent. Pro zamezení transakce by účast musela být 75 procent a výše,“ říká.

Pokud akcionáři plán schválí, dojde ke spojení všech čtyř firem do jednoho subjektu, v němž bude mít PPF přes 55 procent. „Je možné, že PPF nabude další akcie v rámci případné povinné nabídky k odkupu,“ dodává Křikava.

Podle Dohnala nebude mít PPF na vykoupení dalších akcií zájem. „Cílem PPF není fúze, ale draze prodat banku, jež je na vrcholu. Air Bank z velké části vyčerpala svůj potenciál růstu počtu kmenových klientů. Ještě důležitější je, že jí vykazovaný zisk je do určité míry přifouknutý,“ říká. Křikava je jiného názoru, pro PPF představuje vybudování silného bankovního hráče na základech Monety dlouhodobou strategickou investici. Byznys PPF je rozložen do různých oborů jako telekomunikace, reality, farmacie či média, které hodlá skupina rozvíjet. „Silná bankovní skupina by do jejích podnikatelských aktivit zapadla jako kostička do mozaiky a prohlubovala synergické efekty,“ hodnotí Křikava. To lze podle něj vyčíst i z proklamace o návratu domů, kterou vyslovil nedávno zesnulý Kellner.

„PPF nemá zájem navyšovat objem akcií Monety v jejím vlastnictví nad rámec podílu, který v Monetě výměnou za akcie svých společností získá. Chceme, aby Moneta nadále zůstala společností s veřejně obchodovanými akciemi a zachovala si tak přístup k burzovnímu kapitálu a své vysoké ratingové ohodnocení,“ vnáší do věci jasno mluvčí PPF Rousek.

Změny ne dříve než za rok

A jak pocítí spojení Monety a skupiny Air Bank klienti? Oznámení o chystaném spojení spustilo vlnu obav z toho, jaké podmínky je čekají. „Mezi firemními kulturami nemusí být výrazný rozdíl. Air Bank i Moneta cílí na mladé lidi zběhlé v digitálních technologiích. A to, že klienti kvůli spojení jejich banky s jinou vyjadřují svou nespokojenost, je běžnou záležitostí. Zkušenosti však ukazují, že odliv klientů po bankovní fúzi je spíše minimální,“ upozorňuje Křikava.

Lidé se také ptají, zda budou ve společném subjektu zachovány značky Air Bank, Zonky, Home Credit a Moneta, anebo se vše sloučí do jednoho brandu. „To je předčasná otázka. Schválí-li transakci akcionáři Monety, je třeba počítat s tím, že celý proces nebude ukončen dříve než v příštím roce,“ vysvětluje Rousek.