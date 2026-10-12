Nobelovu cenu za ekonomii získali Američané za výzkum hospodářské stability

Práce Halla a Woodforda položila základy takzvaného nového keynesiánského paradigmatu, které dnes využívají centrální banky a ministerstva financí po celém světě.
Ocenění ekonomové
Robert E. Hall: narozen 1943, působí na Stanfordově univerzitě
Michael Woodford: narozen 1955, působí na Columbia University v New Yorku
Výzkum laureátů pomáhá vysvětlit, jak mohou vlády a centrální banky prostřednictvím úrokových sazeb, daní či státních výdajů tlumit hospodářské výkyvy. Cílem je předcházet hlubokým recesím, vysoké nezaměstnanosti i nekontrolované inflaci a zajistit stabilnější ekonomický vývoj, uvedla na webu Nobelova komise.
Přínosem jejich práce je především modelování ekonomiky založené na rozhodování jednotlivých domácností a firem. Právě jejich miliony individuálních rozhodnutí podle tohoto přístupu společně utvářejí vývoj celé ekonomiky. Díky těmto modelům lze lépe odhadovat dopady hospodářské politiky a účinněji reagovat na ekonomické krize.
Výzkum tak přinesl zásadní posun v teorii hospodářské stabilizace a poskytl praktické nástroje pro rozhodování o tom, kdy ekonomiku podpořit a kdy naopak brzdit, aby se předešlo přehřátí a růstu inflace.
„Letošní Nobelova cena tak připomíná jednu důležitou věc: dobrá hospodářská politika nespočívá pouze ve správném nastavení úrokové sazby, daně nebo výdajů státního rozpočtu. Musí také rozumět tomu, jak na její rozhodnutí zareagují konkrétní lidé. A právě zde se ekonomie stává skutečně praktickou vědou. Neučí politiky a centrální bankéře, jak poručit ekonomice. Pomáhá jim pochopit, proč ekonomika na jejich rozhodnutí někdy reaguje úplně jinak, než čekali,“ říká ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Loni Nobelovu cenu za ekonomii obdržel Američan Joel Mokyr, Francouz Philippe Aghion a Kanaďan Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Mokyr a Howitt působí na univerzitách ve Spojených státech a Aghion na univerzitách ve Francii a Británii.
Nobelova cena za ekonomii nepatří mezi původní ceny určené vynálezcem dynamitu Alfredem Nobelem v jeho závěti z roku 1895, uděluje se teprve od roku 1968. Většinu oceněných tvoří Američané.
Na vyznamenané čeká kromě medaile, diplomu a finanční odměny i tradiční slavnostní ceremoniál, který se bude konat v den výročí úmrtí Alfreda Nobela 10. prosince.