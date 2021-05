Svištět stovkou v tunelu? V tichosti pokračuje experiment, který může Česko zrychlit

PRAHA Jen v jediném českém dálničním tunelu smí auta jezdit stokilometrovou rychlostí. Jde o experiment v plzeňském Valíku na dálnici D5, který bude pokračovat do konce roku a může přinést zrychlení i jinde. Ale pozor: ruku v ruce s tím jdou velké investice, mimo jiné do lepšího osvícení. A stát zváží, kde se to vyplatí.

Zatímco v Rakousku, Chorvatsku nebo Itálii nemusí řidiči v tubusech příliš zpomalovat, u nás je třeba dostat ručičku tachometru na osmdesátku. To se historicky týká dálničních tunelů i staveb na silnicích první třídy, včetně těch, které se nacházejí v katastrech měst – jako třeba v Liberci, Brně nebo Jihlavě.

V tichosti ale pokračuje experiment, který to může změnit. Na dálnicích i ve městech. Ale zároveň to nejde bez nákladných úprav, protože tunely v Česku nejsou na vyšší rychlosti oficiálně stavěné.

Víme, kdy skončí věčná zúžení na D1. Některé úseky budou opravené dřív Už od konce roku 2018 sbírají čeští silničáři data ve Valíku, v ani ne 400 metrů dlouhém tunýlku na dálničním obchvatu Plzně. V pilotním provozu tam mají řidiči dovoleno jet stokilometrovou rychlostí. Testování má pokračovat do konce roku, experti z řad Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) či ministerstva dopravy zatím nemají dostatek potřebných dat.

„Nelze provést zásadní hodnocení dopadů změny rychlostního limitu na provoz a dopravu v tunelu a jeho okolí. Nicméně limit 100 km/h v dálničních tunelech není zamítnut ani se na procesech s tím spojených nepřestalo pracovat,“ popsal pro Lidovky.cz mluvčí ŘSD Jan Studecký. Zcela mimo tento projekt se zrychlení v tunelech na 110 km/h pokoušel prosadit poslanec SPD Radek Koten změnou silničního zákona. Jeho návrh ale jako údajně nesystémový padl v dubnu pod stůl. Ministerstvo dopravy k němu dokonce vydalo nesouhlasné stanovisko: podle něj totiž není problém v tom, že by nebylo možné někde zvýšit rychlost. Ona je totiž všude stejná, na dálnici 130 km/h. A jen na některých místech z rozhodnutí úřadu omezená, což je přesně případ tunelů, protože na to nejsou podle ministerstva technicky připravené.

Úpravy za 150 milionů Cesta tedy nyní vede přes zmíněné testování ve Valíku. Kdyby se odborníci přiklonili k názoru, že zvýšení rychlosti ničemu nevadí, pomohla by případná změna šoférům nejen na D5, ale i těm, kteří často projíždí tunely v jihozápadní části Pražského okruhu nebo na severočeské dálnici D8. V pilotním provozu lze tunelem Valík projíždět stokilometrovou rychlostí. Celý proces není tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát: zvýšení rychlosti musí schválit silniční správní úřad, pod nějž daný tunel spadá. Ten také před něj umísťuje značku omezující rychlost.

Kdyby tam nebyla, mohou se tam automobily prohánět rychlostí až 130 km/h jako jinde na českých dálnicích. Jenže tuzemské tunely nejsou podle všeho na rychlejší jízdu technicky připravené. Proto všechny silniční úřady v zemi daly k tunelům osmdesátku. O co konkrétně jde: aby tam bylo možné jezdit rychleji, je třeba provést stavební a technologické úpravy. Důležité je například vylepšit intenzitu osvětlení, aby měl řidič při jízdě větší komfort a cítil se bezpečně. To se řeší především instalací LED svítidel. Musí ale změnit i technologie větrání, protože rychleji jedoucí auta produkují výrazně více zplodin. Nebo i čitelnost dopravního značení, která je při vyšší rychlosti důležitá. Než začalo testování stovky ve Valíku – který je v provozu od roku 2006 –, vyšly úpravy tohoto tunelu na 150 milionů korun. „Kromě sanace stavební části bylo instalováno i nové vybavení: kamerový a řídicí systém, LED osvětlení, SOS hlásky, optické kabely, komponenty rádiového spojení, měřicí čidla a podobně. V rámci modernizace došlo i k úpravám, které umožnily zkušebně zavést vyšší rychlostní limit,“ vypočetl mluvčí ŘSD Studecký. Zpomalit o 50 km/h Když řidič jede po dálnici nejvyšší povolenou rychlostí, musí v současné době zpomalit před tubusem o 50 km/h. Tak výrazná změna může v krajních případech způsobit i nehodu, upozorňuje mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

„Na druhé straně je pochopitelné, že je v dálničních tunelech omezena rychlost. Udává se, že až třetina řidičů se tam necítí jistě. Proto je na místě zvolnění. Ovšem snížit rychlost o 50 km/h, tedy dokonce pod rychlost na běžných silnicích mimo obec?“ diví se Sirota. VIDEO: Řidič se brněnským tunelem prohnal rychlostí 167 km/h, prý má rád zvuk auta Dá se zjednodušeně říci, že každá změna rychlosti v českých tunelech se musí vyplatit, protože nejde o lacinou záležitost. V tomto směru už silničáři společně s experty ministerstva dopravy zkoumají možnost oprav a následného zvýšení rychlosti směrem ke stovce i tam, kde jsou tyto stavby na území města. Právě u nich je ještě důležitější než u dálnic zmíněné množství zplodin, které svižněji jedoucí vozidla vypouštějí a ty mizí přes větrací průduchy ven. Roli hraje i hluk. „Co se týká tunelů v obcích na silnicích první třídy, posouzení možností úpravy rychlostních limitů proběhlo ve všech. Případné stavební úpravy je nutné spojit s plánovanou opravou, stejně jako tomu bylo u Valíku – kvůli penězům a minimalizaci délky dopravního omezení,“ dodal Studecký.