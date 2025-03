Šéf švýcarské banky vydělal „jen“ 15 milionů franků. Platy vyvolávají debatu

UBS je po převzetí svého rivala Credit Suisse větší než celá švýcarská ekonomika. Banka ale celkovou finanční kompenzaci pro svého šéfa ponechala pod maximálním limitem. Management nyní sleduje napjatou politickou debatu, ve které jde o to, jak je UBS nyní regulována a jak by k ní stát měl přistupovat, když spojením UBS a Credit Suisse tak výrazně narostla rozvaha sloučené instituce.

Jeden z nejlépe placených šéfů bank

Ermottiho základní mzda loni zůstala na předloňských 2,8 milionu franků, variabilní složka se ale snížila na 12,1 milionu z 12,25 milionu franků v roce 2023. Ermotti si za rok 2023 vydělal téměř 14,4 milionu franků (373,5 milionu Kč), je to ale částka jen za devět měsíců, protože úlohy generálního ředitele se ujal v dubnu 2023. Za ten rok byl nejlépe placeným ředitelem mezi šéfy velkých evropských bank.

Podle pravidel, která byla v loňském roce upravena, mohou členové správních rad ve Švýcarsku obdržet prémiovou složku ve výši maximálně sedminásobku základní, tedy fixní složky. Ermottiho příjem za rok 2023 vyvolal ve Švýcarsku pozdvižení a tehdejší ministryně financí Karin Kellerová-Sutterová prohlásila, že taková finanční kompenzace přesáhla představy každého normálního občana.

Zachraňte banku

Credit Suisse se po řadě skandálů dostala začátkem roku 2023 do tak vážných problémů, že začala ohrožovat finanční stabilitu globálního bankovního sektoru. Do věci se proto vložila švýcarská vláda, centrální banka a regulační orgány, které v březnu téhož roku dojednaly záchranu banky v podobě jejího převzetí rivalem UBS. Ten za svého dlouholetého konkurenta zaplatil zhruba tři miliardy franků.

Skutečnost, že UBS má po sloučení s Credit Suisse větší hodnotu než celá švýcarská ekonomika, začala vzbuzovat obavy, co by se stalo, kdyby UBS zkrachovala. Záhy se také začaly ozývat hlasy, které požadovaly vypracování přísnějších předpisů s cílem předejít podobným problémům, do kterých se dostala Credit Suisse, píše agentura Reuters.

Horní komora švýcarského parlamentu začátkem tohoto měsíce podpořila návrh, aby se finanční kompenzace bankéřů omezily na tři až pět milionů franků (78 milionů až 130 milionů Kč) za rok.

Částka celkové kompenzace, tedy součet fixních a pohyblivých složek pro všechny členy řídícího týmu UBS, za loňský rok činila 143,6 milionu franků (3,7 miliardy Kč). Částka vyčleněná na prémie v rámci celé skupiny pak dosáhla 4,7 miliardy dolarů (108 miliard Kč) proti částce 4,5 miliardy USD o rok dříve.