Podobně jako ve Spojených státech, Francii či Velké Británii je migrace i ve Švýcarsku velmi aktuálním tématem. Čím dál více místních s ní má totiž problém. Myšlenka zastropování počtu obyvatel ve Švýcarsku má spoustu příznivců. Proti se staví hlavně velké firmy, které hovoří o oslabení ekonomiky, píše agentura Bloomberg.
Pokud by se počet obyvatel omezil, znamenalo by to právě pro firmy velký problém. Zahraniční pracovníci jsou totiž pro ně velmi důležití. Banky či průmyslové společnosti hovoří o ohrožení švýcarské ekonomické prosperity. Třeba farmaceutický gigant Roche ve Švýcarsku zaměstnává asi 15 tisíc pracovníků ze 120 zemí z celého světa.
Myšlenka omezení počtu obyvatel Švýcarska se však nelíbí ani ekonomům. „Země by bez migrace nebylo tam, kde je dnes. Cizinci hrají zásadní roli téměř ve všech sférách místní ekonomiky,“ tvrdí vysokoškolský pedagog Stefan Legge.
Pro je hlavně méně majetná vrstva
Podle agentury Bloomberg má ale část společnosti pocit, že z migrace mají profit jen ti nejbohatší. Naopak méně bohatí se musí vypořádávat s drahými nemovitostmi či s mizící přírodou, která mnohdy ustupuje novým developerským projektům.
„Města se neustále nafukují a lesy ve stejnou chvíli mizí. Pořád se tu něco staví. Měli bychom se nad tím pořádně zamyslet,“ uvedl pro Bloomberg podnikatel Roland Meyer, který provozuje obchod s koly v Curychu.
Hlasitěji se o možnosti omezení migrace začalo hovořit i kvůli dvaadvacetiletému Angelovi Okasideovi, který se řadí mezi nejznámější tváře probíhající kampaně za zastropování počtu obyvatel. Je členem Švýcarské lidové strany, která se proti migraci vymezuje dlouhodobě. „Dálnice, vlaky i nemocnice jsou úplně narvané. Přelidněnost je patrná úplně všude,“ říká Okaside s odkazem na iniciativu, která nese název „Ne desetimilionovému Švýcarsku“.
Podporu má tato kampaň u mnoha obyvatel všech věkových generací. „Sleduji, k čemu migrace v okolních státech vede. Přijde mi rozumné raději obětovat trochu hospodářského růstu,“ tvrdí devatenáctiletý Leandro Aeschbacher.
Rozhodnout by se mohlo už za pár měsíců
Přistěhovalectví v zemi začalo výrazně omezovat poté, co by počet obyvatel překročil hranici 9,5 milionu. Pokud by i přesto počet lidí v zemi dál rostl, země by podle návrhu vypovědělo i dohodu s Evropskou unií o volném pohybu osob, kterou v aktualizované podobě oba celky uzavřely v roce 2024. Momentálně v zemi žije 9,1 milionů lidí.
O iniciativě by se mohlo hlasovat v referendu ještě letos. První průzkumy navíc naznačují, že myšlenka populačního stropu není řadě Švýcarů cizí. Některé průzkumy totiž naznačují, že podporu by v nějaké podobě mohla mít až u poloviny místních voličů, uzavírá agentura Bloomberg.