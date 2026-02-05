SZPI konala také s vědomím, že obdobné praktiky byly předmětem pozornosti kolegů v Dánsku, kteří v červnu zkontrolovali tamějších jedenáct poboček. „S ohledem k tomu vzniklo podezření, že obdobné praktiky týkající se manipulace s daty použitelnosti by se mohly dít i v Česku a bylo potřeba to prověřit,“ řekl Kopřiva.
Společnost AmRest, která restaurace KFC provozuje, se k výsledkům vyjadřovala před dvěma měsíci, když si je od SZPI vyžádala. „Jakékoli nedostatky v potravinových standardech jsou pro nás nepřijatelné, ale kontroly potvrzují, že naše systémy fungují dobře. Již jsme posílili naše postupy a budeme i nadále přijímat veškerá možná opatření k zajištění kvality potravin, které každoročně podáváme milionům českých zákazníků,“ uvedl v prohlášení prezident značky KFC Thomas Lacek.
Prohřešky různého charakteru
Mezi nejzávažnější prohřešky, které zjistila SZPI, patřilo jednou porušení bezpečnosti. KFC prodávalo plesnivé muffiny v Jenišově na Karlovarsku, byly umístěné na pultu pro výdej jídel. V jednom případě šlo o porušení požadavků na sledovatelnost masa. Další vážnější zjištění se týkalo použití masa po datu použitelnost při marinování za studena, což se stalo v Liberci. V Praze-Dejvicích personál rozmrazoval maso ve stojaté vodě.
„V jednom případě jsme zjistili nevyhovující vzorek ledu a v jednom případě jsme našli nevyhovující stěr z prkénka používaného pro kompletaci pokrmů,“ uvedl Kopřiva. V těchto případech přesáhlo množství mikroorganismů zákonem danou hranici.
Obecně nejčastější byly prohřešky různého charakteru týkající se hygieny potravin ve 38 případech. Třináctkrát SZPI zjistila porušení postupů s ohledem na systém řízení bezpečnosti potravin.
SZPI může kontrolovat řetězce rychlého občerstvení teprve od začátku loňského roku, přičemž před touto masivní kontrolní akcí inspektoři udělali v KFC 63 kontrolních vstupů a porušení zákona našli v devíti případech.