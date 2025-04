Konec ruské ropy v Česku. Po 60 letech nejsme závislí na Družbě, oznámil Fiala

„Poprvé v historii je Česká republika plně zásobována neruskou ropou a západní cestou,“ dodal předseda vlády.

„Za společnost MERO ČR potvrzuji, že nyní na Centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi dopravujeme výhradně neruskou ropu. Je to poprvé, co naplno v ostrém provozu využíváme projekt TAL-PLUS a navýšenou kapacitu ropovodu TAL. A je to poprvé, co je Česko plně zásobováno ropou pouze západní cestou, tedy ropovody TAL a IKL,“ uvedl Jaroslav Pantůček, generální ředitel MERO ČR.

První navýšené dodávky neruské ropy dorazily z italského přístavu v Terstu na Centrální tankoviště do Nelahozevsi ve středu a ve čtvrtek odpoledne začne MERO ropu přepravovat jejímu vlastníkovi, tedy společnosti Orlen Unipetrol, do rafinérie v Litvínově. „Mohu prozradit, že další navýšené dodávky neruské ropy už jsou objednané v systému a MERO ČR se chystá na jejich přepravu do Česka. Platí také, že ropovod Družba je plně funkční a připravený na případné obnovení provozu.“ dodal Pantůček.

Dodávky ruské ropy byly naposledy přerušeny 4. března, k podobné situaci došlo na konci loňského roku. Stát letos půjčil rafinérské společnosti Orlen Unipetrol 330 000 tun ropy z nouzových zásob. „Je to den ropné nezávislosti. Zprávy o tom, jestli Družbou něco teče, jsou ode dneška sice zajímavé, ale už nejsou nijak důležité,“ shrnul ministr financí Zbyněk Stanjura.

Náročný technologický projekt dokázala společnost MERO ČR společně s konsorciem TAL připravit v rekordně krátkém čase, a to za rok a půl od podpisu smlouvy. Projekt přibližně za 1,6 miliardy korun zajistí dodatečné čtyři miliony tun ropy ročně. Do Česka tak bude možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok.

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury rozhodla vláda o projektu už na podzim roku 2022. „Díky dobré práci se povedlo navýšit kapacitu ropovodu TAL už letos v lednu a připravit Česko na plné zásobování výhradně západní cestou,“ sdělil ministr.

Testy společnosti Orlen Unipetrolu z konce loňského roku potvrdily, že s přechodem na neruskou ropu si poradí i rafinerie. Bylo třeba upravit technologie, aby to firma na výrobu pohonných hmot zvládla dlouhodobě.

Orlen Unipetrol patří od roku 2005 polskému koncernu Orlen a je jediným zpracovatelem ropy v Česku. Podle dřívějších informací však budou investice do postupné rekonfigurace pokračovat a společnost vyjdou na několik miliard korun.