Pojištění proti válce. Jejich poskytovatelé mají v posledních letech žně

Rudé a Černé moře jsou obrovsky důležité tepny pro přepravu ropy, uhlí či obilí. Bez speciálního pojištění proti válečným rizikům by ale náklad většiny lodí uvázl v tamních přístavech. Specializované firmy pojišťují přepravce třeba proti poškození nákladu drony či raketami.

Na taková pojištění lodní dopravy se už od 80. let 17. století specializují v Londýně. V posledních letech ale využitelnost takových pojištění dramaticky vzrostlo. Agentura Bloomberg uvádí, že specializovaným pojišťovací subjektům se momentálně daří generovat až 1 miliardu amerických dolarů ročně, což je asi 23 miliard korun.

Pojištění i proti únosům členů posádky

Mezi světově největší poskytovatele pojištění proti válečným rizikům se řadí společnosti Vessel Protect.

„Růst naší firmy a dosažený tržní podíl od vstupu na trh před čtyřmi lety překonalo naše očekávání. Je ale patrné, že bez našeho pojištění by dopady válečných konfliktů na námořní obchod byly mnohem dramatičtější,“ říká šéf společnosti Chris Goddard s tím, že v jednu chvíli jeho společnost pojišťovala dokonce třetinu lodí, které v počátcích války na Ukrajině obchodovaly s tamním obilím.

Konkurenční společnosti se zaměřují i na jiné poměrně specifické druhy pojištění. Firmy jako Navium Marine, Ai Marine Risk či Clearwater UW nabízí i pojištění únosů členů posádky. „Nabízejí taková pojištění, o kterých většina zavedených firem ani neuvažuje,“ říká norský expert Anders Hovelsrud pro Bloomberg.

Bez pojištění by se většina lodí nehnula z místa

Většina pojištění v oblasti námořní přepravy funguje v praxi podobně jako třeba pojištění domu nebo auta. Uvnitř válečných zón ale taková pojištění neplatí. Právě na tyto mezery se mnoho londýnských firem v minulosti zaměřilo a nyní díky tomu generují nemalé příjmy do své firemní kasy. Pokud by provozovatel lodi takové pojištění uvnitř válečného konfliktu neměl, musel by škody platit z vlastní kapsy.

„Pojištění je zprostředkovatelem světového obchodu. Bez něj by se řada lodí vůbec nepohnula,“ říká odborník Neil Roberts, který působí ve společnosti Lloyd’s Market Association.

Londýnská firmy při kalkulaci pojištění vychází mimo jiné z toho, kolik lodí v dané válečné zóně v poslední době utrpělo škody. Agentura Bloomberg píše, že třeba v Rudém moři od počátku roku 2023 proběhlo vlivem útoků jemenských Húsiů již 100 incidentů. O život přišli minimálně čtyři členové posádek. Třeba loď s označením Tutor o odhadované hodnotě 37 milionů amerických dolarů byla během loňského června potopena.

Agentura Bloomberg zároveň dodává, že trh s takovým pojištění se v posledních měsících neomezuje jen na nové hráče. O vstup do oblasti pojištění válečných rizik má v blízké době usilovat kupříkladu také společnost NorthStandard, která je druhým největším světovým poskytovatelem pojištění proti ekologickým katastrofám, jako jsou kupříkladu ropné skvrny.