O kolik víc teď stojí účty za teplo a co dovede úsporný tarif? Přinášíme srovnání

Dnes v podstatě nemine den, aniž by se objevila zpráva o růstu a kolísání cen energií. Jednou je to plyn, jindy elektřina. A byť platí, že aktuálně hlášené ceny z energo burz se do těch pro spotřebitele v takové míře nepropíšou – za tyto sumy se obchoduje obvykle jen malé množství dotčených komodit –, růst nákladů na provoz domácností je nevyhnutelný. Z výpočtů portálu TZB.info vyplývá, že co se týče vytápění domácností, zdražilo v některých případech až čtyřnásobně.

Dle cen platných v dubnu 2021 činily roční náklady na vytápění modelového rodinného domu (plocha 150 metrů čtvrtečních, obývaný čtyřčlennou rodinou a výpočtová tepelná ztráta 7 kW) v případě plynového vytápění s kondenzačním kotlem téměř 11 tisíc korun, v listopadu téhož roku to dle tehdy platných cen plynu bylo přes 33 tisíc ročně. A k letošnímu dubnu se cifra z výpočtu zastavila na částce 42 tisíc, k srpnu už 47 tisíc.