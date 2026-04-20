Tchajwanské investice v ČR vytvořily o zhruba čtyřikrát více pracovních míst než čínské. Čína má v Česku o osm investorů více, ale v počtu investičních projektů vede Tchaj-wan.
"Tchaj-wan představuje asi jedno procento českého exportu, ale dodává primárně klíčové technologické prvky v různých komponentách," uvedl Knap. ČR se pak podle něj může těšit z pozice tchajwanského největšího obchodního partnera ve východní Evropě.
Nejvýznamnější položkou zahraničního obchodu mezi Tchaj-wanem a ČR tvořily stroje a dopravní prostředky, obchodní výměna těchto komodit dosáhla od začátku loňského roku do letošního ledna 36,3 miliardy korun, uvedl Český statistický úřad.
"Škoda Auto vyváží na Tchaj-wan méně než procento své produkce a je zdaleka největším exportérem na ostrov z Česka. Zatím jde tedy o menšího a málo diverzifikovaného obchodního partnera s potenciálem, ale i řadou geopolitických rizik," uvedl dále Knap.
Tchaj-wan začal s prvními investicemi podle dat agentury CzechInvest v roce 1995. Od té doby až do loňského roku v ČR působilo 20 investorů, kteří oznámili 40 investičních projektů v hodnotě 21,6 miliardy Kč. Projekty počítaly s vytvořením 24 701 pracovních míst.
Nejvíce investic, šest, bylo oznámeno v roce 2005. Uvedená data se ale mohou během realizace investic měnit, upozornila agentura, která zaznamenává pouze objem oznámených investic, nikoliv realizovaných.
Čína podle CzechInvestu investuje v ČR od roku 2005 a za tu dobu až do loňského roku v ČR působilo 28 investorů a vzniklo 35 investičních projektů, u kterých se plánovalo, že povedou k vytvoření 5694 pracovních míst.
Hodnota všech čínských investic pak dosahovala do minulého roku 18,36 miliardy Kč. Nejvíce investičních projektů, pět, bylo oznámeno v roce 2016, kdy v čele ČR byl prezident Miloš Zeman, který Čínu několikrát navštívil.
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar sdělil, že tchajwanský i čínský trh je pro ČR důležitý. "O oba trhy je mezi českými firmami velký zájem a máme i společnosti, které vyvážejí na oba trhy současně," uvedl.
Česko by proto podle něj mělo vůči Číně a Tchaj-wanu uplatňovat koordinovaný přístup, který podpoří rozvoj potenciálu v obou teritoriích. Jako příklad zmínil Německo.
Babišova vláda odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro cestu s podnikateli na Tchaj-wan. Babiš k tomu v neděli na síti X uvedl, že vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla. Peking senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu v minulosti opakovaně kritizoval.