Znamená Tchaj-wan pro Česko málo? Bez něj se ale třeba nevyrobí vůbec žádné auto

  19:51aktualizováno  19:51
Premiér Andrej Babiš v neděli nepřímo zpochybnil význam Tchaj-wanu pro Česko. Ostrovní stát však například dodává naší zemi čipy, bez kterých se nevyrobí vůbec žádné auto, upozornil automobilový expert EY Petr Knap. Země, kterou Čína považuje za svou vzbouřenou provincii, v ČR také déle a více než Čína obchoduje, vyplývá z dat státní agentury CzechInvest.

ilustrační snímek | foto: Jaguar Land Rover

Tchajwanské investice v ČR vytvořily o zhruba čtyřikrát více pracovních míst než čínské. Čína má v Česku o osm investorů více, ale v počtu investičních projektů vede Tchaj-wan.

"Tchaj-wan představuje asi jedno procento českého exportu, ale dodává primárně klíčové technologické prvky v různých komponentách," uvedl Knap. ČR se pak podle něj může těšit z pozice tchajwanského největšího obchodního partnera ve východní Evropě.

Nejvýznamnější položkou zahraničního obchodu mezi Tchaj-wanem a ČR tvořily stroje a dopravní prostředky, obchodní výměna těchto komodit dosáhla od začátku loňského roku do letošního ledna 36,3 miliardy korun, uvedl Český statistický úřad.

"Škoda Auto vyváží na Tchaj-wan méně než procento své produkce a je zdaleka největším exportérem na ostrov z Česka. Zatím jde tedy o menšího a málo diverzifikovaného obchodního partnera s potenciálem, ale i řadou geopolitických rizik," uvedl dále Knap.

Tchaj-wan začal s prvními investicemi podle dat agentury CzechInvest v roce 1995. Od té doby až do loňského roku v ČR působilo 20 investorů, kteří oznámili 40 investičních projektů v hodnotě 21,6 miliardy Kč. Projekty počítaly s vytvořením 24 701 pracovních míst.

Nejvíce investic, šest, bylo oznámeno v roce 2005. Uvedená data se ale mohou během realizace investic měnit, upozornila agentura, která zaznamenává pouze objem oznámených investic, nikoliv realizovaných.

Čína podle CzechInvestu investuje v ČR od roku 2005 a za tu dobu až do loňského roku v ČR působilo 28 investorů a vzniklo 35 investičních projektů, u kterých se plánovalo, že povedou k vytvoření 5694 pracovních míst.

Hodnota všech čínských investic pak dosahovala do minulého roku 18,36 miliardy Kč. Nejvíce investičních projektů, pět, bylo oznámeno v roce 2016, kdy v čele ČR byl prezident Miloš Zeman, který Čínu několikrát navštívil.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar sdělil, že tchajwanský i čínský trh je pro ČR důležitý. "O oba trhy je mezi českými firmami velký zájem a máme i společnosti, které vyvážejí na oba trhy současně," uvedl.

Česko by proto podle něj mělo vůči Číně a Tchaj-wanu uplatňovat koordinovaný přístup, který podpoří rozvoj potenciálu v obou teritoriích. Jako příklad zmínil Německo.

Babišova vláda odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro cestu s podnikateli na Tchaj-wan. Babiš k tomu v neděli na síti X uvedl, že vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla. Peking senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu v minulosti opakovaně kritizoval.

