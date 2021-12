‚Teď pro nás propukne křesťanské peklo.‘ Na kapry se už v sádkách stojí táhlá fronta, vyšší cena nevadí

Reportáž

„Je tady zima, blázinec a smrad z ryb,“ vítá mě při vstupu do prodejny při sádkách v Lahovicích tamní vedoucí Michal Vokoun. Před vyhlášeným obchodem s čerstvými rybami na jihozápadním okraji Prahy soustavně stojí desítky lidí v táhlé frontě, a to už několik týdnů před Vánoci. Nechtějí čekat, až se stánkaři vydají do měst s káděmi plnými kaprů.