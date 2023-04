Úzký pozemek postačí. V Tel Avivu vědí, jak se s ním chytře popasovat

V Česku by v takovém případě přišel investor, který by dům koupil, přestavěl a vydělal. V Izraeli ale pomohl vládní plán. Kdo přestaví svůj dům, aby vyhovoval novým normám, hlavně v oblasti odolnosti vůči zemětřesení, má řadu úlev a také snadnější možnost dům zvětšit. Právě to přidává motivaci stárnoucí domy citelně modernizovat.

Architekt Erez Shani s kolegy pak přinesli nápad, jak v tomto případě na to. Starý dům prošel zásadní rekonstrukcí, musel projít i zesílením pro zmíněný případ zemětřesení, zvýšila se požární odolnost a splnily se všechny moderní požadavky na stavby, ale také se přistavěly se dvě další patra. Ve výsledku vznikly tři nové byty, není jasné, jak velké jsou, i ty malé se v této oblasti prodávají v přepočtu za zhruba 20 milionů korun.

Na úzkém pozemku u pulzujícího bulváru tak stojí nový moderní činžák v těsné blízkosti s okolními domy. Byty dostaly výrazně větší okna do ulice a větší balkony.

Malá mezera mezi domy je ve slunečném Izraeli přijatelnější, než by byla v Česku, kde se o slunce více bojuje. Inspirací pro například pražské stavební předpisy může být i absence parkování, to si musí někde obstarat nový vlastník bytu sám.