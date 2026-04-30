Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Žižkovská budova ve Fibichově ulici z roku 1926 patřila ve své době mezi nejmodernější telefonní ústředny na světě. Pracovalo v ní až 350 lidí a sloužila jako technologické centrum města. V posledních letech je však budova veřejnosti uzavřená. Kromě sporadických vernisáží výtvarníků, kteří interiéry budovy v současnosti využívají jako ateliéry, se dovnitř návštěvník nedostane.
„Takové domy nemají být kulisou. Mají být místem, kam se chodí. Oživení bývalé ústředny vnímáme jako příležitost vytvořit silnou městskou adresu, která má charakter a dlouhodobou hodnotu,“ říká Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN.
Cílem nového projektu je vrátit výrazné historické stavbě život a zároveň zachovat její architektonickou hodnotu. Projekt vzniká ve spolupráci s firmou Jakub Cigler Architekti. Návrh má zachovat monumentalitu, výrazné prvky i velkorysé prostory a doplnit je o nové funkční využití.
Součástí objektu bude 116 bytových jednotek různých velikostí. Koncept nájemního bydlení doplní služby inspirované hotelovým provozem. V budově bude recepce a správci, kteří budou pomáhat obyvatelům s každodenními záležitostmi. Vznikne zde také wellness, fitness a střešní terasa se saunou a výhledem na centrum Prahy. Projekt reaguje na rostoucí poptávku po flexibilním bydlení.
Důležitou součástí návrhu je aktivní přízemí, které má stavbu více otevřít veřejnosti. Vzniknou zde komerční prostory určené především pro gastronomii a kavárny. Cílem je posílit lokální nabídku služeb a zapojit dům do života čtvrti.
Ve své době nejmodernější na světě
Monumentální technická stavba architekta Bohumíra Kozáka vznikla ve stylu art deco v letech 1921–26. Důvodem k její stavbě se stala především nemožnost rozšířit dosavadní pracoviště v Jindřišské ulici, a také potřeba nezbytné modernizace zařízení, píše portál Umělecké památky Praha.
Projekt vypracoval Kozák jako napodobeninu renesanční italské radnice se dvěma monumentálními nárožními věžemi. Stavba se tak stala jednou z dominant čtvrti, dobře patrnou i v dálkových pohledech. Stylově se návrh nesl v duchu rondokubismu, respektive národního dekorativismu uplatňovaného hojně u významných reprezentativních staveb budovaných v prvních letech československého státu, popisuje portál.
V 1. patře hlavní budovy architekt umístil úřady a byty, v pravém křídle dvoranu s podací halou. Ve 2. patře byla automatická telefonní ústředna a v bočních křídlech ubytovna, ve 3. patře hlavní budovy meziměstská ústředna, v pravém křídle jídelna a v levém byty. Technické vybavení od amerických společností Standard Electric, Bell Telephone a německé firmy Siemens & Halske řadilo ústřednu v době spuštění mezi nejmodernější na světě, uzavírá portál.
Stavební práce začnou letos v létě, dokončení je plánováno na podzim roku 2028.
