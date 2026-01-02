Podíl jaderných elektráren na české spotřebě v posledních letech roste. Dukovany a Temelín zároveň procházejí průběžnými modernizacemi souvisejícími se zajištěním dlouhodobého provozu a právě zvyšováním jejich bezpečnosti a efektivity.
Letos bude vlivem odstávek pro výměnu paliva v elektrárnách výroba nižší, ale na konci desetiletí by se měla dlouhodobá průměrná úroveň stabilně pohybovat právě kolem hodnoty 32 TWh vyrobené elektřiny.
Dosažení milníku 32 terawatthodin byl pro ČEZ cílem, na kterém společnost pracovala několik let. „Nejdůležitějším krokem bylo prodloužení palivových cyklů, navíc systematicky využíváme možnosti bezpečně zvyšovat výkon Dukovan i Temelína. Jako bychom již vytvořili jeden jaderný blok navíc,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Všech 6 českých výrobních jaderných bloků má nyní nominální výkon 4220 MWe, téměř o 500 víc, než to bylo při jejich spuštění. Dukovany už navíc plně fungují v režimu prodlouženého, šestnáctiměsíčního palivového cyklu. Temelín plně dokončí přechod na delší provozní interval mezi výměnami paliva v průběhu letošního roku, uvádí ČEZ.
Odstávky budou mít vliv na výrobu
„V následujících letech bude naše výroba záviset na délce a řazení odstávek – ty umožňují mimo výměny paliva a rozsáhlých kontrol i realizaci investičních prací a údržby zařízení,“ popisuje člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek. Jak dodává, letos bude odstávek více než loni vlivem posunu palivových cyklů. „To se do výroby samozřejmě propíše. V roce 2026 bude tedy nižší, nicméně ke konci dekády cílíme na průměrnou roční výrobu přes 32 TWh ročně,“ potvrzuje Zronek.
Jaderná elektrárna Temelín loni vyrobila 17,38 milionu megawatthodin (MWh) elektřiny, což je dosud nejvyšší roční výkon. Je to o 900 000 MWh více než dosavadní rekordní hodnota z roku 2017. Za rekordem stojí především prodloužené palivové cykly, což znamená, že po pravidelných plánovaných odstávkách je následný provoz delší. Agentuře ČTK to řekl mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták.
„Prodlužujeme provoz mezi odstávkami, zvyšujeme efektivitu a elektrárnu průběžně modernizujeme. To vše při zachování vysoké úrovně bezpečnosti. Loni se naše dlouhodobá strategie a systematická práce projevily i ve výrobním výsledku,“ uvedl Petr Měšťan, jenž je od 1. ledna novým ředitelem Jaderné elektrárny Temelín. Loňská produkce by pokryla spotřebu elektřiny jihočeských domácností na 15 let.
Aktuálně je v České republice v provozu pět ze šesti jaderných bloků. Dlouhodobě plánovaná odstávka první výrobní jednotky v Dukovanech začala 13. prosince a skončit by měla v únoru letošního roku. Ve stejném měsíci se podle plánu odpojí od sítě temelínský druhý výrobní zdroj.
ČEZ počítá s dlouhodobým provozem obou svých jaderných elektráren, v posledních letech do nich ročně do nich investuje v průměru cca 7 miliard korun. Elektrárny Dukovany a Temelín jsou klíčové české stabilní bezemisní zdroje. Ročně se díky nim nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky milionů tun CO₂.