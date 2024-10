Evropská komise začala vyšetřovat čínského internetového prodejce Temu

Komise to dnes uvedla v tiskové zprávě. O hrozícím vyšetřování ve středu informovala agentura Bloomberg. „Chceme se ujistit, že prodávané výrobky (na platformě Temu) splňují normy EU a neohrožují spotřebitele,“ uvedla komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Pokud se podezření komise potvrdí a společnost Temu bude shledána vinnou z protiprávního jednání, může podle nového evropského nařízení o digitálních službách (DSA) dostat pokutu v ekvivalentu až šesti procent svého ročního obratu.

Temu je mezinárodní verzí čínského giganta v oblasti elektronického obchodování Pinduoduo, který zahájil činnost v roce 2015. Nabízí nepřeberné množství zboží - od oblečení, hraček, bytových dekorací, nářadí až po high-tech. V Evropě je firma úspěšná díky strategii velmi nízkých cen. V září aktivně využívalo služeb Temu v Evropské unii 92 milionů lidí, uvedla Evropská komise.

Komise také uvedla, že někteří nepoctiví obchodníci, které firma dříve zablokovala, se na jejích stránkách znovu objevují. Existuje i riziko, že by se platforma mohla stát návykovou díky programům odměn. To by mohlo mít negativní důsledky pro fyzickou a duševní pohodu člověka, argumentuje komise.

Evropská komise mimo jiné plní v EU roli antimonopolního úřadu. Podobné řízení už zahájila proti společnostem X (dříve Twitter), Tiktok a AliExpress. Velké on-line platformy jsou podle DSA povinny přísně zakročit proti nelegálnímu obsahu na internetu.

Temu se zavázala k úzké spolupráci s Evropskou komisí. Firma také zvažuje, že se připojí ke skupině platforem elektronického obchodování a značek, jako je Amazon, Alibaba, eBay nebo Adidas, které spolupracují s cílem zabránit prodeji padělaných výrobků na internetu v Evropě. Podle agentury Reuters to vyplývá z programu jejich jednání plánovaného na 11. listopad.