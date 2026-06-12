Kdy začne platit nové paušální clo?
Paušální clo na zásilky z třetích zemí začne platit 1. července 2026. Rozhodující přitom není datum nákupu či objednání na stránkách platforem jako Temu, Shein a dalších, ale datum, kdy zásilka projde celním řízením v Česku.
|Od kdy začne platit?
|od 1. 7. 2026
|Jakých zásilek se týká?
|zásilek z třetích zemí do hodnoty 150 eur
|Jak je vysoké?
|3 eura za jednu položku celního sazebníku
|Kdo ho bude platit?
|zákazník, který si zboží objednává
|Kdy se bude platit?
|zpravidla při objednání a platbě, nikoli až při proclení
Jak vysoké je nové clo?
Paušální clo je stanoveno na jednotnou částku 3 eura (cca 73 korun). Jak ale upozornil mluvčí Celního úřadu v Praze Igor Lenský, nejde o částku za celý balíček, ale ani za jeden kus zboží. „Je to za položku celního sazebníku,“ řekl redakci a vysvětlil, že například při nákupu dvou triček a jednoho pouzdra na mobil jde o dvě položky, celkem tedy o 6 eur.
Jakých balíčků se týká paušální clo 3 eura?
Novinkou je toto clo u balíčků, kde se dosud žádné clo neplatilo. Tedy u zásilek do deklarované hodnoty 150 eur (3 645 Kč). Netýká se jen zásilek z Číny, ale ze všech třetích zemí – to je ze všech zemí mimo EU a mimo Evropský hospodářský prostor. Budou ho tedy platit zákazníci kupující zboží z Číny, ale také USA či Kanady. Naopak například na zásilky z Norska do 150 eur se clo nevztahuje, protože Norsko je smluvním státem Evropského hospodářského prostoru, i když není členem EU.
Legislativní novinka však míří zejména na čínské malé zásilky, které dnes tvoří v EU kolem 90 procent objemu všech malých balíků z třetích zemí. Dotkne se tedy nákupů z platforem, jako je Shein, Temu či Aliexpress.
Proč EU zavádí paušální clo 3 eura?
Paušální clo je jedním z krokům, jimiž se EU snaží zamezit přílivu levného a často nekvalitního zboží z Číny. Evropští prodejci a výrobci již dlouho upozorňovali na fakt, že zatímco evropské výrobky musí splňovat náročné limity z hlediska bezpečnosti či životního prostředí, čínští producenti si s takovými nároky hlavu lámat nemusejí.
„Zajišťujeme, aby se cla platila od prvního eura, čímž vytváříme rovné podmínky pro evropské podniky a omezujeme příliv levného zboží,“ uvedla před zavedením cla dánská ministryně hospodářství Stephanie Loseová. V podobném duchu se vyjadřovali i ministři financí či hospodářství v dalších zemích EU.
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Podle některých zástupců českých firem není ale problém v nedostatku legislativy, ale v jejím minimálním vymáhání. „Evropská pravidla pro DPH, recyklační poplatky, ekologické povinnosti nebo bezpečnost výrobků existují už roky. Jenže zatímco domácí firmy kontroly běžně podstupují a pravidla dodržují, zahraniční marketplace platformy si z evropské legislativy často dělají jen formalitu,“ uvedl například Ruslan Skopal, spolumajitel společnosti Premium Barefoot.
Co přijde dál?
S kroky proti přílivu čínského zboží začala EU před několika lety. Do října 2022 například platila výjimka pro malé balíčky do 22 eur (cca 545 Kč) – nemuselo se u nich platit DPH. Jeho zavedení cenu zboží ze třetích zemí zvýšilo, jak ale upozornil Skopal, některé nákupní platformy ho obcházejí. V minulosti se objevily případy, kdy zásilky zakoupeného zboží byly označeny jako dar, aby se vyhnuly povinnosti platit DPH.
„Velkým tématem zůstává obcházení DPH, neplacení poplatků za odpady nebo systematické neplacení recyklačních příspěvků. Právě tady vzniká obrovská cenová nerovnost, která deformuje celý evropský trh. Domácí firmy totiž všechny tyto náklady musí promítat do cen, zatímco část zahraniční konkurence podobné povinnosti efektivně obchází,“ vysvětluje Skopal.
Zavedení paušálního cla bez spodní hranice pro deklarovanou hodnotu zásilek není posledním plánovaným opatřením. V nejbližší době, možná již letos, má být také zaveden manipulační poplatek (handling fee), který by cenu jedné zásilky ještě zvýšil. Tato změna není ještě definitivně schválena, podle Lenského se uvažuje o částce 2 eura.
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O kolik balíčky podraží?
Balíčky do 150 eur z Číny a dalších třetích zemí podraží o tři eura za každý druh zboží, který obsahují. Nejvíce se tedy clo podepíše na konečné ceně u velmi levného zboží a také u zásilek, které obsahují mnoho druhů výrobků.
Procentuálně půjde u levného zboží o zdražení klidně i dvojnásobné. Například za tričko za 60 korun, které zákazníka vyjde včetně DPH na zhruba 74 korun, po přičtení cla ve výši 3 eura podraží na 147 korun. K tomu si obchodník může účtovat poplatek za dopravu a balné. Další zvýšení, zřejmě o 2 eura, může nastat ještě letos.
Kdo a kdy zaplatí nové clo?
Platit nové clo ve výši 3 eura bude v konečném důsledku zákazník, který si zboží objednal. Částka by se mu měla objevit po výběru zboží jako součet v nákupním košíku. Platit ji tedy bude předem, ne až při doručení zboží do ČR.
V současné době prochází většina malých balíčků z třetích zemí do Evropy režimem IOSS (Import One Stop Shop), což je dovozní režim pro odvod DPH. Zásilky jsou po zaplacení DPH (případně cla) označeny číslem IOSS. Pokud označeny nejsou nebo mají přiřazené nesprávné číslo, při celním řízení jsou považovány za zásilky s nezaplaceným clem či DPH. Celní správa poté vyměří poplatek a příjemce je vyzván k jeho úhradě.
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Budou se zásilky kvůli clu zpožďovat?
Mluvčí Celního úřadu Praha Igor Lenský doufá, že nebudou. Technicky je sice podle něj přechod na jiný systém složitý a pro celníky bude znamenat velký nápor práce, nepředpokládá ale, že by znamenal častější zdržování zásilek.
Nejčastěji podle něj dochází ke zdržení v případě, že balíček neprojde rizikovou analýzou – celníci ho poté musejí přijít zkontrolovat fyzicky. Vzhledem k tomu, že dočasný sklad České pošty i pražský celní úřad sídlí v těsném sousedství, je dle Lenského případné zdržení často menší než jedna hodina, maximálně se pohybuje v řádu hodin.