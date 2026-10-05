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Po paušálním clu přichází manipulační poplatek. Od kdy a o kolik zdraží zásilky z Číny?

Pavla Žáková
  6:40
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Temu, čínská aplikace a online tržiště. | foto: Profimedia.cz

Všechny zásilky e-commerce, které míří do Česka ze zemí mimo Evropu, od listopadu podraží. Důvodem je nový manipulační poplatek, který zavádí Evropská unie. Je to po paušálním clu na malé zásilky další opatření, které má umožnit větší dozor nad zbožím, které se dostává na evropský kontinent zejména z Číny.

Co je manipulační poplatek a za co se platí?

Takzvaný manipulační poplatek zavádí Evropská unie (EU) na všechny balíčky e-commerce. Neplatí se za soukromé balíčky nebo dary. Na rozdíl od paušálního cla ve výši tři eura, které EU zavedla v červenci 2026, u manipulačního poplatku nerozhoduje hodnota zásilky, platí se jak u malých, tak u velkých.

Poplatek se vztahuje na zásilky ze třetích zemí, z nichž velkou část tvoří ty z Číny. Týká se ale i objednávek z USA nebo z Kanady.

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Kolik je manipulační poplatek?

Manipulační poplatek má být ve výši dvě eura. Podobně jako u paušálního cla, i zde je částka stanovená za celní položku, tedy za druh zboží. Neplatí se tedy ani za celý balík dohromady, ani za každou věc v něm. Jak redakci sdělila mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Štaffová, opatření vyplývá z nového evropského celního kodexu.

V minulosti se zvažovaly i jiné částky, například tři eura nebo pět eur. K částce se ještě mohou vyjádřit členské země EU, není tedy vyloučeno, že se výše poplatku ještě změní.

Manipulační poplatek vs. paušální clo
Paušální cloManipulační poplatek
Od kdy se platíod 1. 7. 2026od 1. 11. 2026
Jaká je výše3 eura za položku (cca 73 Kč)2 eura za položku (cca 48 Kč)
Na jaké balíčky se vztahujee-commerce ze třetích zemí do 150 eure-commerce ze třetích zemí (bez omezení hodnoty)

Začíná paušální clo, prodraží balíčky z Temu, Aliexpressu a Sheinu. Jak ho platit?

Od kdy se platí manipulační poplatek?

Manipulační poplatek se začne platit od 1. listopadu 2026. Datum se týká chvíle, kdy je zboží dopraveno do EU a procleno. To znamená, že zákazník ho zaplatí i u některých objednávek, které uskuteční již v říjnu. Rozhodující totiž není datum objednání, ale proclení.

Kdo platí manipulační poplatek?

V konečném důsledku koncový zákazník. Je pravděpodobné, že velké nákupní platformy ho zahrnou do účtu za objednávku podobě, jako to udělaly s paušálním clem.

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Zásilky z třetích zemí kvůli paušálnímu clu a nově i manipulačnímu poplatku podraží. Dopadne to zejména na ty, které obsahují větší množství položek různého druhu a za nízké ceny. Například zásilka s dvěma druhy zboží celkem za 300 korun vyjde českého zákazníka spolu s clem a manipulačním poplatkem na 544 korun, což je navýšení o víc než 80 procent.

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Proč se má platit

Paušální clo a přicházející manipulační poplatek jsou součástí opatření, kterými EU reaguje na „negativní jevy vzniklé při dodržování pravidel při dovozu zboží ze zemí mimo EU“. Podle mluvčí Štaffové šlo už u paušálního cla o to, aby měly evropské úřady možnost, jak kontrolovat zboží, které míří v malých zásilkách do EU. „Cílem bylo, aby se všechny tyto zásilky ‚proclívaly‘ v rámci klasického celního řízení s možností kontrol ze strany celních orgánů,“ uvedla.

Paušální clo zavedené k 1. červenci 2026 se výrazně podepsalo na snížení počtu malých zásilek. Celníci uvedli, že v červenci a srpnu letošního roku přišlo 6,6 milionu položek, zatímco za stejné měsíce o rok dříve to bylo 20,3 milionu. „Zavedení cla ve výši tří eur na položku dováženého zboží splnilo svůj zamýšlený účel a alespoň částečně narovnalo podmínky na evropském trhu,“ konstatovali.

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