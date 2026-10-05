Co je manipulační poplatek a za co se platí?
Takzvaný manipulační poplatek zavádí Evropská unie (EU) na všechny balíčky e-commerce. Neplatí se za soukromé balíčky nebo dary. Na rozdíl od paušálního cla ve výši tři eura, které EU zavedla v červenci 2026, u manipulačního poplatku nerozhoduje hodnota zásilky, platí se jak u malých, tak u velkých.
Poplatek se vztahuje na zásilky ze třetích zemí, z nichž velkou část tvoří ty z Číny. Týká se ale i objednávek z USA nebo z Kanady.
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Kolik je manipulační poplatek?
Manipulační poplatek má být ve výši dvě eura. Podobně jako u paušálního cla, i zde je částka stanovená za celní položku, tedy za druh zboží. Neplatí se tedy ani za celý balík dohromady, ani za každou věc v něm. Jak redakci sdělila mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Štaffová, opatření vyplývá z nového evropského celního kodexu.
V minulosti se zvažovaly i jiné částky, například tři eura nebo pět eur. K částce se ještě mohou vyjádřit členské země EU, není tedy vyloučeno, že se výše poplatku ještě změní.
|Paušální clo
|Manipulační poplatek
|Od kdy se platí
|od 1. 7. 2026
|od 1. 11. 2026
|Jaká je výše
|3 eura za položku (cca 73 Kč)
|2 eura za položku (cca 48 Kč)
|Na jaké balíčky se vztahuje
|e-commerce ze třetích zemí do 150 eur
|e-commerce ze třetích zemí (bez omezení hodnoty)
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Od kdy se platí manipulační poplatek?
Manipulační poplatek se začne platit od 1. listopadu 2026. Datum se týká chvíle, kdy je zboží dopraveno do EU a procleno. To znamená, že zákazník ho zaplatí i u některých objednávek, které uskuteční již v říjnu. Rozhodující totiž není datum objednání, ale proclení.
Kdo platí manipulační poplatek?
V konečném důsledku koncový zákazník. Je pravděpodobné, že velké nákupní platformy ho zahrnou do účtu za objednávku podobě, jako to udělaly s paušálním clem.
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Zásilky z třetích zemí kvůli paušálnímu clu a nově i manipulačnímu poplatku podraží. Dopadne to zejména na ty, které obsahují větší množství položek různého druhu a za nízké ceny. Například zásilka s dvěma druhy zboží celkem za 300 korun vyjde českého zákazníka spolu s clem a manipulačním poplatkem na 544 korun, což je navýšení o víc než 80 procent.
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Proč se má platit
Paušální clo a přicházející manipulační poplatek jsou součástí opatření, kterými EU reaguje na „negativní jevy vzniklé při dodržování pravidel při dovozu zboží ze zemí mimo EU“. Podle mluvčí Štaffové šlo už u paušálního cla o to, aby měly evropské úřady možnost, jak kontrolovat zboží, které míří v malých zásilkách do EU. „Cílem bylo, aby se všechny tyto zásilky ‚proclívaly‘ v rámci klasického celního řízení s možností kontrol ze strany celních orgánů,“ uvedla.
Paušální clo zavedené k 1. červenci 2026 se výrazně podepsalo na snížení počtu malých zásilek. Celníci uvedli, že v červenci a srpnu letošního roku přišlo 6,6 milionu položek, zatímco za stejné měsíce o rok dříve to bylo 20,3 milionu. „Zavedení cla ve výši tří eur na položku dováženého zboží splnilo svůj zamýšlený účel a alespoň částečně narovnalo podmínky na evropském trhu,“ konstatovali.