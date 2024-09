Japonci vyšlou do fukušimského reaktoru roboty. Trosky budou analyzovat

Podle odborníků je zásah jedním ze zásadních kroků k celkovému vyřazení elektrárny z provozu. Cílem je získat alespoň malý vzorek z odhadovaných 880 tun radioaktivních trosek, které uvnitř reaktorů Fukušimy zůstaly. Díky tomuto vzorku bude následně možné porozumět stavu vnitřní části reaktorů i nebezpečnému obsahu, který se tam nachází, píše The Guardian.

Společnost Tepco původně plánovala zahájit zkušební odstraňování radioaktivních trosek již 22. srpna, firma však musela tento záměr zastavit v předběžné fázi. Pracovníci totiž narazili na problém při instalaci potřebného zařízení. I nynějším cílem však zůstává získat alespoň 3 gramy radioaktivních trosek, které mají být podrobeny potřebné analýze. Plánované odstranění trosek z reaktorů je v desetiletém horizontu považováno za nejtěžší úkol vůbec.

Lidé do prostor elektrárny Fukušima kvůli trvajícím vysokým úrovním radiace vstupovat nemohou. I proto se firma Tepco rozhodla zkonstruovat specializované roboty, které jsou pro podobné průzkumy ideální. Odstranění radioaktivního paliva i trosek je velmi rizikovým procesem, který bude trvat několik desetiletí.

Již před několika měsíci mluvčí společnosti Tepco informoval, že úplné vyřazení reaktorů z provozu bude trvat ještě zhruba 30 až 40 let. Do tohoto časového rámce společnost zahrnuje celkové odstranění zbytkového jaderného paliva, dekontaminaci i demontáž zařízení. Odstranění trosek se řadí k největším cílům této firmy v historii. Už během letošního února se společnost rozhodla do jednoho z reaktorů poslat dva malé drony.

Domovy po havárii opustilo 160 tisíc lidí

Vlna tsunami, kterou v roce 2011 způsobilo zemětřesení o síle 9 Richterovy škály, vyvolala jednu z největších jaderných havárií na světě. V té době byly v provozu celkem tři ze šesti jaderných reaktorů. Vlny byly až patnáct metrů vysoké, zasáhly celé pobřeží a přelily ochranné hráze kolem elektrárny. Tsunami způsobilo výpadek elektrického napájení a vedlo k selhání záložních generátorů, jež zaplavila voda.

Vlna tsunami zasáhla a zničila chladicí systémy, to vedlo k jejich roztavení. Následně palivo i další materiál ztvrdly do současné podoby vysoce radioaktivních palivových zbytků. Vlivem havárie unikl do atmosféry, půdy i oceánu radioaktivní materiál. Své domovy muselo opustit asi 160 tisíc lidí, a to zejména kvůli riziku ozáření.

Do provozu byla jaderná elektrárna Fukušima uvedena v roce 1971. Havárie v roce 2011 vedla k přehodnocení přístupu mnoha států k jaderné energii. Řada z nich kvůli havárii přijala mnohem přísnější bezpečnostní normy. Některé země se vlivem havárie rozhodly od jaderné energie odklonit zcela, uzavírá The Guardian.