Ruské vydírání mění i české stavebnictví. Novostavby se odklánějí od plynu, nastupují tepelná čerpadla

Avšak nejistota, zda bude plynu dostatek, stejně jako jeho prudce rostoucí ceny urychlily hledání alternativ. Zájemci o nové byty se na to vyptávají a developeři zase chtějí držet krok s dobou.

„Rozhodně je to téma, kterému se všichni developeři – nás nevyjímaje – intenzivně věnují,“ říká David Jirušek, mluvčí developerské společnosti Finep.

Alespoň fotovoltaiku

„Normami i strategií státu, která se podobala té německé, jsme byli tlačeni k tomu, aby většina domů jela na plyn nebo na teplárny, jež také používaly plyn. Teď se ukázalo, že to nebylo nejchytřejší,“ uvádí Marcel Soural, šéf developerské společnosti Trigema. Vnímá ale tlak na to, aby došlo ke změně trendu. „Teď se snažíme předělat to, co jsme několik let povolovali a co nás stálo spoustu práce. Snažíme se doplnit tepelná čerpadla a fotovoltaiku, abychom minimalizovali podíl plynu,“ popisuje.