„Energetická krize již odezněla a v příštím roce neočekávám významný růst cen tepla s výjimkou několika tepláren nově zařazených do systému emisního obchodování a budou muset nakupovat povolenky,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení Mirek Topolánek.
Výrazného zdražování se tak většina domácností v Česku, které jsou připojeny na centrální vytápění, podle sdružení obávat nemusí. Část tuzemských tepláren zdraží dodávky tepla zhruba o úroveň očekávané inflace, jejíž průměrná výše v říjnu činila 2,6 procenta. U plynových tepláren se s výjimkou jižních Čech projeví nárůst ceny za distribuci plynu. V případě uhelných tepláren je pak významným faktorem nárůst ceny povolenek.
Další část tepláren pak podle sdružení na začátku příštího roku ceny měnit vůbec nebude.
Výjimkou bude podle údajů sdružení několik menších tepláren, které budou muset nově nakupovat emisní povolenky. V jejich případě bude nárůst cen i dvouciferný. Přesný výčet tepláren, kterých se to bude týkat, sdružení neuvedlo.
Příčinou je změna zákona, která od ledna upravila pravidla pro výpočet instalovaného příkonu, který je klíčový pro zařazení do systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS1. Do letoška se do celkového příkonu nezapočítávaly kotle na biomasu, od začátku příštího roku se ale budou započítávat všechny kotle s příkonem od tří megawattů (MW), což způsobí. Několik menších tepláren kvůli tomu přesáhne příkon 20 MW a budou tak muset nově kupovat a vyřazovat povolenky.
Jednou z tepláren, kterých se změna dotkne, je v Ostrově. „Malé a střední teplárny investovaly mnohdy až stovky milionů korun do modernizace zdrojů, zejména výstavby biomasových kotlů, aby snížily emise CO2 a současně nemusely kupovat povolenky. Za to je Evropská komise odměnila změnou pravidel a opět budou muset kupovat povolenky, což se negativně projevuje v konečné ceně tepla,“ uvedl předseda představenstva Ostrovské teplárenské Tibor Hrušovský.