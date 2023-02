Péče pro srdce měst. Vrátí se do Těšína výstavní bulvár?

Na ulici záleží. To, jak vypadají chodníky nebo vozovka, ovlivňuje, jak se ve městě cítíme: jak rádi v něm chodíme, jak rychle jezdíme a jak rádi kde trávíme čas. Návrh pro Těšín by mohl zásadně změnit to, jak se lidé cítí právě v tomto městě. Chodci dostanou více místa, auta se prostorově uskromní, přesto průjezdnost neklesne a parkovacích míst neubude. foto: FOTO A VIZUALIZACE FRIS ARCHITEKTI