Tesla bude podle Muska znovu přijímat bitcoiny, ale jen ty vytěžené pomocí ‚zelené‘ energie

Bitcoin, který je největší a nejznámější kryptoměnou na světě, v neděli ve 20:10 SELČ, po Muskově tweetu, posiloval o více než pět procent a jeho hodnota se pohybovala nad 37 360 USD (přes 780 000 Kč). Od 4. ledna si připsal již 34,7 procenta, napsala agentura Reuters.



This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.