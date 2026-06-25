Tesla v Německu zvýší výrobu a zavede tisíc nových pracovních míst

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  19:02aktualizováno  19:02
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Americký výrobce elektromobilů Tesla vytvoří ve svém německém závodě dalších tisíc pracovních míst. Od října by chtěl vyrábět 7,5 tisíc vozů týdně, uvedla ve čtvrtek podle agentur DPA a Reuters firma. Už v dubnu automobilka uvedla, že zvýší počet zaměstnanců v závodě v Grünheide u Berlína o tisíc do konce června.

Od července by mělo podle sdělení firmy začít zvyšování objemu výroby o pětinu na 6,2 tisíc vozů týdně. Nábor tisíce zaměstnanců avizovaný v dubnu přitom není stále dokončen, v současnosti je podle mluvčí Tesly zaměstnáno zhruba sedm set nových lidí.

Dubnové rozhodnutí o najímání nových zaměstnanců bylo přímou reakcí na zvýšenou poptávku po vozu Model Y.

Podle agentury DPA pracovalo před více než dvěma lety v závodu Tesly v Grünheide zhruba 12 400 lidí, k letošku počet zaměstnanců klesl o 1700. Nové plány by znamenaly zvýšení počtu na 12 700 zaměstnanců.

Samostatně hledá společnost více než 1500 nových zaměstnanců pro výrobu bateriových článků. Tato výroba by měla být zahájena v první polovině roku 2027.

„Tady potřebujeme opravdu mnoho odborných pracovníků, proto je nábor o něco složitější,“ uvedla mluvčí.

Závod v Grünheide je jedinou tzv. gigafactory společnosti Tesla v Evropě. Elektromobily se tam vyrábějí od března 2022.

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